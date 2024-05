En esta fecha dejarán de dar garrafones de agua gratis en CDMX

Hace algunas semanas les informamos que el Gobierno de la CDMX estaba otorgando garrafones de agua gratis, esto con el fin de contrarrestar la falta de agua provocada por la crisis hídrica que atraviesa la capital del país y también porque en algunas colonias se reportó el suministro de agua contaminada.

¿Dónde dan garrafones de agua gratis?

La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil se encontraba entregando garrafones gratis en las colonias Nochebuena, Ciudad de los Deportes, Del Valle Norte, Del Valle Centro, Nápoles, Tlacoquémecatl, Extremadura, Narvarte y San Juan.

¿Bombardear nubes para recibir lluvia? ¡Descubre cómo es el proceso! [VIDEO] La sequía en México es cada día más grave, lo que provoca una crisis, y esta podríaser una solución para hacer llover.

Para obtener uno de los garrafones gratis debías dirigirte a las oficinas centrales del SACMEX ubicadas en las inmediaciones del Parque San Lorenzo, a una cuadra de Avenida Insurgentes y el Parque Hundido.

También te puede interesar: Falta de agua: ¿Dónde puedes llenar tus garrafones de agua en CDMX por 5 pesos?

Ahí tenías que proporcionar los siguientes datos: Nombre, teléfono y dirección de alguna de las colonias afectadas por agua contaminada. En caso de ser correctos los datos, recibirías uno de los garrafones gratis que entrega el Gobierno de la CDMX.

¿Ya no habrá más garrafones gratis?

El gobierno capitalino informó que durante lo que resta del mes de mayo desaparecerán los puestos donde se hacía la entrega de garrafones de agua gratis.

Organizaciones civiles aseguraron que el Gobierno de la CDMX ya se lavó las manos sobre el problema de falta de agua que hay en la capital y el agua contaminada que se suministró a algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez, pues a la fecha únicamente queda en operación un puesto de entrega.

Te puede interesar: Crisis hídrica: ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin tomar agua?

“Esta es la manera del Gobierno de dar por terminado nuestro asunto, de que ya no les importa, ya no les interesa y ya no van a proveer ningún tipo de apoyo. Esa es mi lectura de que ya hayan quitado el campamento donde daban los garrafones”.

¿Cuáles fueron las colonias afectadas por agua contaminada? Algunas de las colonias que resultaron afectadas fueron:

Nochebuena.

Ciudad de los Deportes.

Del Valle Norte.

Del Valle Centro.

Nápoles.

Tlacoquémecatl.

Extremadura.

Narvarte.

San Juan.

Te puede interesar: Falta de agua: ¿Dónde puedes llenar tus garrafones de agua en CDMX por 5 pesos?