“Celebrando a una leyenda”: El concierto de Yuri que no te puedes perder en Azteca UNO.

Yuri es una de las cantantes mexicanas más reconocidas gracias a su gran trayectoria musical, por ello, TV Azteca le hará un merecido homenaje por sus 40 años de carrera transmitiendo el concierto “Celebrando a una leyenda”, el cual reunió a grandes estrellas como Emmanuel, Mijares, Lucero, Los Ángeles Azules, María José, Carlos Rivera, Marco Antonio Solís y Edith Márquez, y podrás disfrutarlo este sábado 14 de mayo a través de la pantalla de Azteca UNO a las 20 horas.

A lo largo de 40 años de trayectoria, Yuri ha cosechado los frutos del cariño que sembró, por eso lanzó hace algunos meses su nuevo álbum titulado “Celebrando a una leyenda”, donde comparte escenario con grandes exponentes de la música.



“Me di cuenta de las cosas que sembré en muchos de mis compañeros y el mundo artístico, la gente me quiere y me respeta... Lo que siembras lo cosechas y podrás ser una gran estrella, pero si tú no dejas cosas bonitas y eres arrogante, nadie te va a querer festejar”, declaró hace algunos meses la cantante veracruzana a EFE.

Yuri es una cantante que se ha caracterizado por su humildad y sencillez desde que inició su carrera con tan solo 12 años de edad, de ahí que sea de las favoritas del público, por eso, tiene bien presente las palabras que su madre.

“Me decía: nunca pierdas la humildad, eso hará que la gente te ame y te va a convertir en un ídolo, una artista”, recordó la intérprete de temas como “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana” y “Ella más que yo”, entre otras.

“Celebrando a una estrella”, el concierto que celebra la trayectoria de Yuri

El emotivo concierto que celebró la grandeza de la cantante veracruzana fue grabado en el Teatro Juárez, de Guanajuato, un emblemático y muy hermoso recinto inaugurado el 27 de octubre de 1903, donde Yuri compartió escenario con trece artistas con los que cantó los más emblemáticos temas de sus colegas.

Además de los artistas ya mencionados, el escenario vibró con la presencia de Gilberto Santa Rosa, La Sonora Santanera, Christian Castro, Chucho Navarro Jr., Pandora, Camila, Grupo Firme, Cañaveral y Carín León.

¿Cuándo y dónde ver el concierto de Yuri?