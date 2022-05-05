Yuri nos presenta un adelanto de su nuevo video.

Este jueves tuvimos un enlace en exclusiva con nuestra querida Yuri, quien se encuentra en los ensayos para su nuevo video Euphoria y para su próxima gira de conciertos.

Por eso hacemos esto, porque queremos hacer la primicia a Ventaneando porque sabemos que tiene mucho público y definitivamente, vamos a estar el 25 de noviembre en el Auditorio Telmex, después vamos a estar 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México, el 12 de noviembre Arena Monterrey; ya están los boletos a la venta en Super boletos, ya no hay pretexto, va a ver de todo un poco, va a ver mucho baile, como los fans me lo pidieron

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Obviamente, parte de este homenaje, que ustedes TV Azteca lo van a pasar, este 14 de mayo y lo agradezco que vayan a pasar a todo ese público que tienen ustedes, mi homenaje. Parte de este homenaje, va a estar en este nuevo show con artistas invitados y obviamente, todos mis éxitos

Yuri se ha caracterizado por ser una de las cantantes que más producción le pone a sus espectáculos durante sus presentaciones.

La verdad, estamos montando un espectáculo con mucha tecnología, efectivamente, muchos vestuarios vienen desde Europa, muy padre porque el público se lo merece. Este show, es un show como los de antes con muchas sorpresas, con mucho baile y con todos mis éxitos. Con mucha tecnología y con las coreografías, vamos a echarle toda la carne al asador, porque ya las deje descansar 5 años, estoy de regreso

Yuri habla de su nuevo video

La cantante reveló los primeros detalles sobre la producción de su nuevo video, el cual se llama Euphoria.

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