¿Celia Lora tiene asegurada alguna parte de su cuerpo? Ella responde.
Celia Lora sorprendió por tercera ocasión con su belleza y sensualidad en una famosa revista para caballeros.
Aunque galanes y propuestas amorosas no le faltan, Celia Lora cree que es mejor estar sola que mal acompañada, pues fiel a su estilo explica sus razones.
Yo ya decidí retirarme de las canchas porque siempre me toca puro loco, la paz mental me hace más feliz, yo sigo en lo mismo, ya saben, ni de novio, ni de hijos, casarme menos. Yo así estoy bien, yo vivo para mis fans, para los que me compran, yo tengo un chi... de novios que no conozco y para ellos vivo
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Me gusta mucho dormir sola, sobre todo en pandemia, va a sonar cu... pero se me hacía muy divertido ver a toda la gente subiendo fotos de ‘felices para siempre’, es mentira, todo el mundo tronó. En la pandemia, realmente conocieron a la persona con la que estaban y se dieron cuenta que no tenían cosas en común y de qué hablar encerrados
Celia Lora posó por tercera ocasión como Dios la trajo al mundo para la revista del conejito, por lo que en nuestro foto compartió las atrevidas fotos y compartió cómo reaccionó su papá con esta nueva entrega.
Mi papá, gracias a Dios, nunca tuvo problemas, siempre me ha apoyado en todo, yo creo que por... obviamente soy como soy, siempre padre. Mi mamá es a la que le costó trabajo
Celia Lora revela si tiene planes de asegurar alguna parte de su cuerpo
Pero, ¿ha planeado asegurar alguna parte de su bien cotizada anatomía?
No, se me hace medio... pero muy ma..., no tiene seguro ni mi papá pero sácame las... no...
Celia Lora reveló de dónde sacó la idea de posar acompañada para la última edición de la famosa revista para caballeros.
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A mí se me hace algo muy normal, desde hace mucho. Pero este es diferente, con varias; siempre había estado sola y la idea fue mía por una revista que yo tengo de Robbie Williams de mil años, que él está acostado con varias chavas desnudas y se ve muy padre por los tonos de la piel