Celia, la historia de una mujer hecha de Azúcar

De las entrañas de La Habana, en plena Revolución Cubana, nace Úrsula Hilaria Calia Caridad Cruz Alfonso, a quien el mundo conocería después como Celia Cruz. Hija de una humilde familia, recibió muchos golpes del destino, pero siempre acompañada por una estrella gigantesca; una mezcla de sabor, talento y trascendencia.

En una época en que la mujer cantante era calificada de vagabunda, Celia logra abrirse paso venciendo prejuicios y coronándose como la más determinante cantante de la orquesta del momento: La Sonora Matancera. El encanto de su voz la transformó de la mulata pobre, flaca y fea, a una de las mujeres más exitosas y queridas en el ámbito musical de latinoamérica, volviendo a La Salsa el género predilecto de mucha gente alrededor del mundo.

Así, Celia Cruz pasó a la historia como esa mujer que, lejos de su tierra, demostró que no hay sueños imposibles.

Descubre su legado musical a partir del 7 de noviembre 8 pm por Azteca Trece.

, de talento y voz inconfundible que con tesón y encanto, se transformó de aquella negrita pobre, flaca, tímida y fea, en alguien que logró rendir el mundo a sus pies, enalteciéndola como la latina más querida y exitosa de todo el ámbito musical de este planeta,

Legado Musical

Perseverancia

Azúcar!

Amor

Triunfo

Empoderamiento

8 de la Noche

MICROSINOPSIS CELIA “LA REINARUMBA”