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Celia, la historia de una mujer hecha de Azúcar

De las entrañas de La Habana, en plena Revolución Cubana, nace Úrsula Hilaria Calia Caridad Cruz Alfonso, a quien el mundo conocería después como Celia Cruz

Celia Cruz personaje

Escrito por: Azteca

De las entrañas de La Habana, en plena Revolución Cubana, nace Úrsula Hilaria Calia Caridad Cruz Alfonso, a quien el mundo conocería después como Celia Cruz. Hija de una humilde familia, recibió muchos golpes del destino, pero siempre acompañada por una estrella gigantesca; una mezcla de sabor, talento y trascendencia. 

Celia Cruz personaje

        

En una época en que la mujer cantante era calificada de vagabunda, Celia logra abrirse paso  venciendo prejuicios y coronándose como la más determinante cantante de la orquesta del momento: La Sonora Matancera. El encanto de su voz la transformó de la mulata pobre, flaca y fea, a una de las mujeres más exitosas y queridas en el ámbito musical de latinoamérica, volviendo a La Salsa el género predilecto de mucha gente alrededor del mundo.

       

Así, Celia Cruz pasó a la historia como esa mujer que, lejos de su tierra, demostró que no hay sueños imposibles

    

Descubre su legado musical a partir del 7 de noviembre 8 pm por Azteca Trece.

, de talento y voz inconfundible que con tesón y encanto, se transformó de aquella negrita pobre, flaca, tímida y fea, en alguien que logró rendir el mundo a sus pies, enalteciéndola como la latina más querida y exitosa de todo el ámbito musical de este planeta, 

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8 de la Noche

MICROSINOPSIS CELIA “LA REINARUMBA”

 

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