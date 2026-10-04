LINK RÁPIDO para votar HOY domingo 4 de octubre en la Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada

El público de La Granja VIP Segunda Temporada tiene la última palabra. Este domingo 4 de octubre todavía tienes la oportunidad de apoyar a tu favorito con tus votaciones durante la Gala de Eliminacíon. En esta ocasión, los seis Granjeros que se encuentran en riesgo son Manelyk, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Fernando Lozada, Kenny y Rafael Mercadante. Para votar, lo único que necesitas es acceder al sitio web de la Granja VIP o dar clic aquí. Recuerda que debes votar por el participante que quieres salvar para que pueda continuar una semana más dentro del reality.

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¿Cuál es el link para votar en La Granja VIP hoy?

La forma más rápida y fácil de votar es ingresando al sitio web oficial de las votaciones de la granja VIP. Una vez dentro, selecciona al participante que quieres apoyar y distribuye tus votos. Cuando estés listo, presiona el botón para enviarlos. Recuerda que puedes repartir 10 votos entre tus favoritos o darlos todos a un solo participante.

¡Se hartó! Natalia Alcocer EXPLOTA y pide que la saquen de La Granja VIP (VIDEO)

¿Quiénes están nominados para la eliminación?

La tabla de nominación de esta semana quedó de la siguiente forma:



Natalia Alcocer

Manelyk

Azalia Ojeda

Fernando Lozada

Kenny

Rafel Mercadante

¿Cómo votar desde la aplicación?

Recuerda que también puedes votar desde la aplicación de TV Azteca En VIVO. Solo debes abrirla en tu teléfono celular, localizar el banner o anuncio correspondiente a las votaciones de La Granja VIP, elegir a tu favorito y enviar los votos.

¿A qué hora es la eliminación de La Granja VIP?

La Gala de Eliminación de la noche de este domingo 4 de octubre de 2026 se llevará a cabo a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. No te puedes perder el show de este día, pues se viene muy intenso y lleno de sorpresas para el público y los Granjeros.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP?

Hasta el momento, esta es la lista completa de eliminados previo a la Gala de este domingo:



Abigail Pak (La Coreañera)

María Karunna

Carlos Trejo

¿Ya decidiste a quién vas a salvar?