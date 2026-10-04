LINK RÁPIDO para votar HOY domingo 4 de octubre en la Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada
Este domingo 4 de octubre el público tiene la última palabra en La Granja VIP Segunda Temporada. Te decimos cómo votar para salvar a tu Granjero favorito.
El público de La Granja VIP Segunda Temporada tiene la última palabra. Este domingo 4 de octubre todavía tienes la oportunidad de apoyar a tu favorito con tus votaciones durante la Gala de Eliminacíon. En esta ocasión, los seis Granjeros que se encuentran en riesgo son Manelyk, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Fernando Lozada, Kenny y Rafael Mercadante. Para votar, lo único que necesitas es acceder al sitio web de la Granja VIP o dar clic aquí. Recuerda que debes votar por el participante que quieres salvar para que pueda continuar una semana más dentro del reality.
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¿Cuál es el link para votar en La Granja VIP hoy?
La forma más rápida y fácil de votar es ingresando al sitio web oficial de las votaciones de la granja VIP. Una vez dentro, selecciona al participante que quieres apoyar y distribuye tus votos. Cuando estés listo, presiona el botón para enviarlos. Recuerda que puedes repartir 10 votos entre tus favoritos o darlos todos a un solo participante.
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¿Quiénes están nominados para la eliminación?
La tabla de nominación de esta semana quedó de la siguiente forma:
- Natalia Alcocer
- Manelyk
- Azalia Ojeda
- Fernando Lozada
- Kenny
- Rafel Mercadante
¿Cómo votar desde la aplicación?
Recuerda que también puedes votar desde la aplicación de TV Azteca En VIVO. Solo debes abrirla en tu teléfono celular, localizar el banner o anuncio correspondiente a las votaciones de La Granja VIP, elegir a tu favorito y enviar los votos.
¿A qué hora es la eliminación de La Granja VIP?
La Gala de Eliminación de la noche de este domingo 4 de octubre de 2026 se llevará a cabo a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. No te puedes perder el show de este día, pues se viene muy intenso y lleno de sorpresas para el público y los Granjeros.
¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP?
Hasta el momento, esta es la lista completa de eliminados previo a la Gala de este domingo:
- Abigail Pak (La Coreañera)
- María Karunna
- Carlos Trejo
¿Ya decidiste a quién vas a salvar?
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