Así puedes convertir tu celular en una consola de videojuegos.

Aunque debes invertir en dos elementos, es posible hacer realidad uno de los sueños de todo gamer, convertir tu celular smartphone en una consola portátil de videojuegos.

Actualmente tu móvil puedes ser una consola de juegos con todo y los joysticks y botones para gozar de interminables sesiones de videojuegos.

Lo anterior puede lograrse de manera oficial, pues Microsoft ha certificado de manera oficial un dispositivo que permite lograr el cometido, pero es necesario tener una membresía de videojuegos Xbox y el dispositivo de mando de Nacon RIG MG-X.so.

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¿Cómo transformar el celular en una consola?

Con Xbox Game Pass puedes disfrutar de jugar videojuegos a cambio de una suscripción, a través de diferentes planes mensuales. El otro elemento necesario para lograr la transformación es el mando Nacon RIG MG-X.

Se trata de un control adaptable oficial de Microsoft, que tiene la capacidad de transmitir videojuegos por bluetooth con smartphones que tengan sistema operativo Android.

Cualquier móvil con Android 6 y sistemas posteriores con pantallas de hasta 6,7 pulgadas pueden hacer el cambio, pues los botones imitan el control estándar de Xbox One, para que los videojuegos disponibles funcionen a la perfección.

El dispositivo ya se encuentra a la venta en diferentes tiendas de México y su valor ronda entre los 80 y los 100 dólares (entre 1600 y 2000 pesos).

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