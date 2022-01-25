WhatsApp: Estos son los pasos para poner contraseña a tus conversaciones.

Las redes sociales se han convertido en parte fundamental para la humanidad durante los últimos años, entre ellas WhatsApp, pues su facilidad de manejo y la inmediatez con la que llegan los mensajes, la han hecho una de las más utilizadas.

Otras de las cosas por la que millones de usuarios en todo el mundo prefieren WhatsApp, es por las constantes actualizaciones que hacen para mejorar la experiencia de los usuarios.

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Una de las últimas innovaciones es poder dar una mayor privacidad a tus conversaciones, colocando una contraseña para que solo tú puedas tener acceso.

WhatsApp cuida tu privacidad con esta función

Y es que en muchas ocasiones amigos, familiares o tu pareja te piden tu teléfono celular, por lo que si no quieres que vean tus conversaciones, ahora WhatsApp tiene la función de poner una contraseña a tus chats para mantener tu privacidad.

Los pasos para poder implementar esta función en tu teléfono celular pueden variar de un equipo a otro, dependiendo del sistema que tengas, Android o iOs.

Una vez que te asegures de tener la versión más actual de WhatsApp en tu dispositivo, tienes que seguir los siguientes pasos para proteger tus conversaciones:

-Ingresa a los Ajustes de WhatsApp.

-Ve a la sección de cuenta.

-En Privacidad ve a la función de bloqueo en pantalla. Tienes que activarla y poner una contraseña.

-En los equipos que son iPhone, se puede usar aplicando la función de desbloqueo por Face ID.

-Para poder terminar el proceso tienes que reiniciar tu aplicación.

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Con estos sencillos pasos y sin la necesidad de usar aplicaciones externas podrás proteger la privacidad de tus conversaciones en WhatsApp y poder prestar tu celular con total confianza.

