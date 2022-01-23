Así puedes enviar mensajes anónimos a tus amigos en WhatsApp.

Una de las redes sociales más populares e importantes en la actualidad es WhatsApp, plataforma donde las personas se mantienen en constante comunicación con amigos, familiares e incluso con personas de su trabajo.

Durante muchos años, esta plataforma de mensajería se ha posicionado como la primera debido a su sencillez de manejo, su fácil acceso y actualizaciones rápidas.

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Sin embargo, poco se sabe sobre sus atajos y algunas herramientas para poder utilizar al máximo las funciones de WhatsApp, por eso en esta ocasión te presentamos un detalle que podría apoyarte para mantener el anonimato en tus mensajes, sobre todo cuando no quieres que esa persona sepa que eres tú.

Mantén el anonimato en WhatsApp

Para iniciar con esta nueva modalidad que ofrece WhatsApp, se debe asegurar tener la última actualización de la aplicación, para estar seguro de esto, en la tienda de aplicaciones se muestra si ya se cuenta con la versión.

Posteriormente, se deben seguir los siguientes pasos para mantener tu nombre en anonimato y así poder mandar mensajes e incluso fotografías a quien desees.

Mantén el anonimato con estos sencillos pasos:

Para lograr tu cometido primero debes ingresar a WhatsApp Tools, desde ahí se podrá tener acceso a la opción anónima.

Una vez que se ha accedido debe de dar clic a enviar mensaje anónimo donde se deberá colocar el código de tu país, en el caso de México es +52.

Con estos dos pasos, ya casi lo logras. Ahora dentro de este apartado tienes que escribir el mensaje que deseas enviar a la persona, para ello ingresa el número del destinatario dentro del recuadro y aprieta el botón de enviar.

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Cabe señalar que en la página WhatsApp Tools se pueden encontrar diversas herramientas con las cuales se pueden realizar distintas bromas a los destinatarios.

