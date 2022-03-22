Hija de César Bono actualiza el estado de salud de su papá.

María Rosa Queijeiro, hija de César Bono, se enlazó a nuestro programa Ventaneando para actualizar el estado de salud de su papá.

La joven confirmó que el actor fue operado del duodeno, pero afortunadamente todo salió bien y César Bono fue dado de alta.

Bendito Dios ya lo dieron de alta, ya viene a su casa a acabar de recuperarse, y pues todo bien. Todo empezó con una úlcera porque tenía una hemorragia, se le controló en el momento

Hubo que hacer una operación de emergencia y bendito Dios todo bien. La recuperación salió muy buena y rápida

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César Bono nunca perdió su sentido del humor

Fiel a su estilo, César Bono enfrentó las adversidades con su sentido del humor, según confirmó su hija a este programa.

“A nadie nos gusta estar en el hospital, pero siempre haciendo bromas y platicando, nosotros los hijos echándole ganas. Ya quería irse al teatro luego luego, pero necesita unos 15 días de recuperación”, declaró.

César Bono tomará terapias para recuperarse poco a poco.

Van a hacer terapias de movilidad por el tema que ya tenía por el infarto cerebral que tuvo. Por tantos días en el hospital perdió un poco de fuerza, entonces van a hacerle terapia y a cuidarle la alimentación

El cuerpo empieza a mandar menor sangre a los órganos, pero afortunadamente se recuperó súper bien, y no hubo un daño permanente

César Bono ha sido un paciente muy obediente en lo que lleva recuperándose.

A veces sí es muy obediente, sí es muy tragón, nos cuesta que siga las indicaciones, pero ahorita está más consciente de que tiene que ser más obediente

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