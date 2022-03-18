¿Por qué Pascacio López fue detenido? Su abogado lo revela.

Luis Enrique Pascacio, abogado de Pascacio López, habló con nuestros conductores de Ventaneando sobre la detención del actor.

El experto en leyes aseguró que Vanessa Bauche y Sarah Nichols crearon una "campaña de inventos" contra el actor, después de actuar en una serie de streaming llamada Guerra de Vecinos.

En el año 2020, en un proyecto de una plataforma de streaming, participó el imputado, una señora de nombre Vanessa Bauche y la persona que ahora se dice víctima de un delito de violación

A raíz de una diferencia en la cuestión del trabajo entre Vanessa Bauche y el imputado, es que ella inicia una contundente campaña de inventos en contra del actor

El abogado de Pascasio López asegura que llevará a la próxima audiencia un pericial de criminalística, un dictamen ginecológico y varios testigos.

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Abogado asegura que Pascacio y Sarah tuvieron un noviazgo

El abogado del actor asegura que Pascacio y Sarah tuvieron una relación sentimental, misma que terminó en la demanda que la actriz interpuso por supuesta violación.

La ahora víctima y el imputado mantuvieron una relación de noviazgo. Yo les voy a presentar a ustedes las comunicaciones escritas que existen antes y después de la supuesta violación

El jurista confesó que Vanessa Bauche recibió una llamada de atención por no aprenderse sus diálogos en Guerra de Vecinos, lo que desató un supuesto rencor a Pascacio López.

La señora de apellido Bauche se sintió muy ofendida por Pascacio López, en virtud de que no fue contratada en capítulos posteriores y tampoco Sarah Nichols

El abogado confesó el estado de salud de Pascacio López tras ser detenido.

He platicado con él, me ha dado argumentos y pruebas correspondientes. Está sorprendido, consternado, deprimido por lo que está pasando, naturalmente le afecta a su carrera y persona

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