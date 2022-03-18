Abogados de Sarah Nichols revelan detalles de la detención de Pascacio López.

Será hasta el martes próximo que se defina la situación jurídica del actor Pascacio López, luego de haber sido detenido el miércoles pasado en la Ciudad de México y presentado en un juzgado de Guadalajara, Jalisco, donde fue denunciado por el delito de violación por la actriz Sarah Nichols, con quien compartió cártel en las grabaciones de la serie Guerra de Vecinos.

Ayer, nuestras cámaras captaron a los abogados de la denunciante al terminar la audiencia, en la que Pascacio solicitó la ampliación de término con el fin de presentar pruebas a su favor y evitar la vinculación a proceso.

El día de ahora fuimos citados a una audiencia inicial en contra de un actor de nombre Jorge para formulación

Nuestra representada se comunicó con nosotros, fue víctima de un delito de violación. Ayer se complementó una orden de aprehensión en contra de este actor en la Ciudad de México

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Filtran nueva fecha de audiencia de Pascacio López

Los abogados de Sarah Nichols confirmaron que Pascacio López está reuniendo pruebas a su favor, además de que la próxima audiencia será el martes 22 de marzo de 2022 en la Sala de Oralidad. Se pretende continuar con la audiencia inicial y que el juez decida la situación jurídica del imputado

En esta audiencia se presentó al imputado y él tuvo un defensor público. Ella estuvo presente en un cuarto de testigos protegidos, es decir, estuvo por medio de una videoconferencia

Se espera lograr la vinculación a proceso, pero el imputado se acogió al plazo constitucional de 144 horas, es decir, la constitución le da ese derecho de poder recabar medios de prueba para que aliste su defensa

Por lo pronto, Pascacio permanecerá en prisión preventiva, según lo precisaron los abogados de la actriz.

El imputado tiene medida cautelar de prisión preventiva oficiosa…

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