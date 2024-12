CFE alerta por cortes de luz en Navidad y Año Nuevo

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y estamos solo a unas cuantas horas de que sea Navidad y a días de que llegue el Año Nuevo. Sin embargo, no todas son buenas noticias, pues la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) alertó sobre posibles cortes de luz durante estas festividades.

Recordemos que año con año la CFE emite una serie de recomendaciones para que las personas disfruten de una temporada decembrina segura y eviten accidentes eléctricos, la mayoría de estos provocados por las luces y adornos navideños.

¿Cuáles son las recomendaciones de la CFE para evitar incendios? La CFE alertó a sus usuarios para evitar cortes de luz en sus casas; por ello, lanzó una serie de recomendaciones como:

No encender fuegos artificiales cerca de las líneas eléctricas.

No tocar cables caídos.

No hacer conexiones indebidas para iluminar la calle.

No quemar pirotecnia en pastizales.

No volar globos de cantoya.

¿Cómo prevenir riesgos y cortes de luz?

Además de eso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una advertencia para evitar cortocircuitos, sobrecargas y demás problemas de luz.



Usar luces LED, ya que son más eficientes y generan menos calor, además de que consumen menos energía eléctrica y son menos propensas a provocar incendios.

ya que son más eficientes y generan menos calor, además de que consumen menos energía eléctrica y son menos propensas a provocar incendios. Verificar el estado de las extensiones y conexiones, esto con el fin de que no estén dañadas y puedan provocar un incendio.

esto con el fin de que no estén dañadas y puedan provocar un incendio. No sobrecargar contactos para evitar sobrecalentamientos.

para evitar sobrecalentamientos. Desconectar las luces antes de dormir o salir de casa.

antes de dormir o salir de casa. Evitar colocar luces cerca de materiales inflamables como cortinas, árboles secos y papel, entre otros.

como cortinas, árboles secos y papel, entre otros. No usar luces para exteriores en interiores, pues podrían no estar debidamente aisladas.

Nuestra línea telefónica de atención a emergencias, disponible las 24 horas los 365 días del año. pic.twitter.com/CbBkgxqjmX — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) December 17, 2024

¿Qué hacer en caso de un corte de luz?

En caso de que haya interrupciones en el suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pone a disposición de los clientes el número (071) y su aplicación móvil para reportar cualquier tipo de falla o anomalía de forma rápida y efectiva.

De igual manera, al CFE les recordó a sus usuarios mantener al día el pago de su recibo de luz, principalmente durante la temporada navideña, cuando el consumo eléctrico tiende a aumentar debido al uso de decoraciónes y aparatos eléctricos.