Así puedes obtener tu SIM con Internet de la CFE gratis

La conectividad a Internet se ha vuelto esencial en la vida diaria, y México no es la excepción. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha desplegado una red de puntos de acceso público que brindan acceso a la web.

Sin embargo, lo que quizás no sabías es que la CFE ofrece paquetes de telefonía móvil con datos 4.5G a precios asequibles, compitiendo con las empresas más conocidas del país. Lo mejor de todo es que ofrecen SIM con Internet de manera gratuita, lo que hace que este servicio sea aún más accesible.

¿Cómo obtener una tarjeta SIM de la CFE gratis?

CFE TEIT, se ha propuesto reducir la brecha digital en México y facilitar el acceso a Internet de calidad a un mayor número de personas. Para lograrlo, ofrecen tarjetas SIM gratuitas a aquellos que deseen aprovechar esta oferta.

Es importante señalar que únicamente el "chip" se entrega sin costo, pero después debes pagar las tarifas establecidas por la dependencia para utilizar el servicio.

¿Dónde pedir una SIM con Internet de la CFE gratis?

Obtener una SIM con Internet de la CFE gratuita es sencillo. Puedes dirigirte a cualquiera de las 168 sucursales de la Institución Financiera del Bienestar habilitadas para este propósito. Además, hay tres sucursales adicionales del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) donde también puedes obtener tu chip.

Para facilitar la ubicación de la sucursal más cercana a tu ubicación, CFE TEIT ofrece una herramienta de búsqueda en su página oficial. Solo necesitas ingresar tu ubicación o código postal y te mostrará los puntos de venta disponibles en tu área.

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¿Cuánto cuesta el servicio de Internet móvil de CFE?

Las tarifas varían según tus necesidades y preferencias. Puedes encontrar todas las opciones en el sitio web de CFE, que muestra paquetes de prepago por días, así como opciones mensuales, semestrales y anuales, cada una con sus propias características y costos.

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