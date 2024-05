CFE: Así puedes reportar un diablito en tu medidor de luz para evitar pagar de más

La energía eléctrica es un derecho al que tenemos todas las personas; sin embargo, debes pagar por ella. No hacerlo podría originarnos consecuencias de tipo económico y legales, así que no uses diablitos para robarte la luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Usar diablitos se ha vuelto una práctica bastante recurrente en nuestro país, pues estos artefactos ilegales ayudan a reducir costos o bien, para no pagar por la energía eléctrica consumida. No obstante, estos aditamentos también representan un peligro por diversas razones.

Te puede interesar: El recibo de la luz tendrá un descuento del 50% para estas personas

Mayolo encontró el amor con su suegra y ahora será padrastro de su ex [VIDEO] Mayolo encontró el amor con su suegra y ahora su ex le tendrá que llamar padrastro. Mayolo dice que Eva, la mamá de su ex, siempre le llamó la atención.

¿Qué son los diablitos? Los diablitos son conexiones eléctricas ilegales o no autorizadas. Estas se hacen regularmente de forma clandestina para obtener energía eléctrica, sin pagar por ella.

Como mencionamos anteriormente, los diablitos son peligrosos y están sujetos a sanciones legales. Este tipo de conexiones pueden sobrecargar las líneas eléctricas y aumentar el riesgo de incendios y cortocircuitos.

Te puede interesar: ¡Prende el aire! CFE dará descuentos en el recibo de luz en estos estados por temporada de calor

CFE: ¿Cuál es la multa por usar diablitos?

Las sanciones por usar diablitos para robarse la energía eléctrica de CFE pueden ir desde los 3 a los 10 años de prisión, así como una multa que equivale a la percepción diaria de la persona que resulte responsable, contemplando todos sus ingresos.

¿Cómo saber si tienes un diablito?

Si sospechas que tienes un diablito en casa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene un sistema para identificar si cuentas con alguno de estos aditamentos:

Te puede interesar: CFE: El cargo “desconocido” que podría llegar a tu recibo de luz en mayo del 2024



Lo primero que debes hacer es revisar tu medidor y ver si hay variaciones de voltaje.

Verifica las variaciones de voltaje en tus aparatos eléctricos.

Si existen parpadeos en los focos de tu hogar.

Si hay un aumento inusual en la tarifa de tu recibo.

¿Cómo puedes reportarlo?

Si te percataste que cuentas con diablitos en casa debes comunicarte el 071, donde personal de la CFE te atenderá las 24 horas y le dará seguimiento a tu denuncia. También puedes hacerlo a través de los centros de atención a clientes o en la página de CFE, así como en sus redes sociales.