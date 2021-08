Homenaje a Chadwick Boseman en ‘What If…?’ hace llorar a fans.

La plataforma streaming de Disney estrenó el segundo episodio de ‘What If...?’, la serie de animación basada en Chadwick Boseman, quien murió el pasado verano.

“Dedicado a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro héroe, Chadwick Boseman”, se puede leer al final del episodio. En la historia, T’Challa es abducido por error por la nave de los Ravagers de Yondu, que querían llevarse a Peter Quill.

El protagonista crece con los Ravagers, haciendo el bien en todo el universo, hasta que se ve involucrado en un asalto y hace equipo con Nebula, Thanos y los Ravagers en su lucha contra ‘El Coleccionista’. Finalmente, T’Challa consigue regresar a la Tierra con su familia en Wakanda.

Los fans lloran de la emoción

Los fans han expresado su sentir en Twitter y algunos confesaron que estuvieron al punto de las lágrimas.

“Ver el último trabajo de Chadwick Boseman en What If me rompió el corazón, que descanse en paz. Estoy llorando con este episodio de What If con Chadwick. El último episodio de ‘What If’ me ha destrozado con el homenaje a Chadwick”, opinaron los cibernautas.

