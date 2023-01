Chaparro Chuacheneger se retira de las redes: “No sé qué hacer con tanto dinero”.

El internet no solo se ha convertido en una herramienta indispensable, sino también en un lugar de esparcimiento, es así como hemos podido conocer a grandes personajes que se han hecho famosos gracias a sus videos, publicaciones o memes, uno de ellos es el Chaparro Chuacheneger, quien decidió retirarse de las redes sociales.

¿Quién es el Chaparro Chuacheneger? Se trata de un gracioso comediante mexicano de 37 años. Su nombre de pila es Alejandro Rodríguez y se volvió famoso gracias a los contenidos que comparte en redes sociales como Instagram y TikTok.

Su fama en 2018 cuando comenzó a compartir memes, videos y fotos graciosas, en muchos de ellos hacía alusión a su “guapura inigualable”. En Facebook cuenta con 1 millón 800 mil seguidores; en TikTok con 47 mil 800; en YouTube 232 mil y en Instagram 163 mil.

En algunas de sus publicaciones ironiza sobre las razones por las que no podría trabajar, mientras que en otras dice que “ya no quiero ser guapo”

¿Por qué se despide de las redes sociales?

Alejandro Rodríguez, mejor conocido como el Chaparro Chuacheneger anunció su retiro de las redes luego de afirmar que ya ganó mucho dinero y no sabe qué hacer con tanto. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Facebook.

“Este personaje fue criticado, Chaparro Chuacheneger, así como fue criticado, fue bienvenido en muchas familias, hizo feliz a muchas familias y gracias a los millones y millones de reproducciones gané mucho dinero, pero mucho dinero que ahora no sé ni qué hacer”, dijo Alejandro Rodríguez.

¿Qué hará con su fortuna?

Tras dar a conocer que no sabía qué hacer con tanto dinero, el cómico conocido como Chaparro Chuacheneger aseguró que regalará dinero a la gente más necesitada, una vez que regrese de París: “En realidad no sé qué hacer con tanto dinero, me voy a París a pasar unos días. Regresando, a toda la gente que de verdad necesite le voy a regalar casas, voy a regalar carros”.