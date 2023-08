Charly López despotricó en contra de Ingrid Coronado, madre de su hijo Emiliano, debido al reclamo legal que ella mantiene en torno a la casa en la que vivieron cuando eran pareja. Y es que según afirma, él fue quien compró la propiedad, pues en aquel entonces ella no tenía un quinto.

¿Qué dijo Charly López? En un encuentro que Charly López tuvo con los medios, entre ellos Ventaneando, declaró que “yo pagué mi casa. Yo vendí una casa en Chiluca y un departamento… Para ser muy breve, ella entró a Garibaldi porque yo la metí”.

Te puede interesar: Llamamos a restaurante que Luis Miguel visitó antes de ir a Argentina.

Charly López estalló contra Ingrid Coronado por reclamo de una casa.

De igual forma, el exGaribaldi señaló que “yo ganaba cinco veces más que ella porque yo era encargado y eso se lo pueden preguntar a Luis de Llano, ganaba mucho más que todos porque yo me hacía cargo de Garibaldi”.

¿Charly López compró la casa?

Charly López también aseguró que “cuando iba a nacer Emiliano yo compré la casa, ella no tenía ni siquiera el dinero para hacerlo, para comprar ni siquiera una cuarta parte de la casa, pero como hombre das la mitad de lo que tienes a tu esposa porque confías en ella, esa es la realidad, de ahí en fuera lo que ella pueda decir de que casi casi me mantuvo, si ella cuando salió de Garibaldi no tenía nada”.

También te puede interesar: Eduin Caz se retira de la música y Ventaneando sabe cuál es la razón.

¿Charly López apoya a Anna Ferro?

A propósito de litigios por inmuebles, el exGaribaldi opinó sobre el pleito entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, por la posesión de un departamento en Cuernavaca.

“Yo lo que creo es que le pertenece a la viuda que es Anna Ferro, que es su esposa y a la mamá de Fernando. Al final, si se lo dejó a la mamá o se lo va a dejar a los hijos cuando se vaya su mamá, pero Fernando nunca se esperó que se fuera a ir su papá y luego él, entonces empáticamente yo se lo dejaba a la mamá y a Anna por empatía, porque se te va tu marido de toda la vida y tu hijo”, sentenció.

Te puede interesar: Anna Ferro fue notificada para dejar departamento de Ingrid Coronado

Charly López se pronunció en torno a las declaraciones de la mamá de Fernando del Solar sobre Ingrid. “Después de todo lo que yo he vivido creo que la señora es capaz de cualquier cosa”.

¿Ingrid Coronado tuvo que ver en el distanciamiento de su hijo?

Para finalizar y hablando sobre su propio hijo, Charly sugiere que en el distanciamiento que vive con él desde hace dos años mucho influyó Ingrid. “Yo creo que sí (influyó). Ningún mensaje, que Dios la bendiga y que le vaya muy bien en la vida, simplemente como actúas te va en la vida. Yo espero que los niños de Fernando estén bien, que mi hijo esté bien y que a Ingrid le vaya como le tenga que ir”.