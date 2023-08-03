Anna Ferro fue notificada para dejar departamento de Ingrid Coronado
Anna Ferro dijo EN EXCLUSIVA para la cámara de Ventaneando que ya fue notificada por un notario para desalojar el departamento de Cuernavaca que es propiedad de Ingrid Coronado.
Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, admite por vez primera que ya fue notificada de que debe desalojar el departamento de Cuernavaca, que Ingrid Coronado asegura que le pertenece a ella y a sus hijos, aunque la notificación fue a través de un notario.
Ante una notaría sí, ha pasado eso, ante una notaría sí, pero nada más, o sea no ha habido más, fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, sino se me multaba, sino tenía yo una sanción penal
Te puede interesar: Así fue la llegada de Luis Miguel a Argentina por su nueva gira
Nada, porque es ante un notario, entonces ante un notario, no es una autoridad. Nada que nos apeguemos a derecho, que todo sea como la parte legal y lo que realmente sí quería Fer, porque ella sabe perfectamente lo que sí quería
Ahorita, primero estar al pendiente de sus hijos y que sus papás, o su mamá en estos momentos, su familia estuvieran con los chicos y que todo se repartiera como él lo había deseado. Sí, yo también, yo igual, yo quisiera hacerlo, yo no he podido dar un paso, si no hay luz verde de parte de mis abogados; entonces, yo si prefiero estar amparada legalmente y aconsejada por ellos nada más
También te puede interesar: Lupillo Rivera dedicará su nuevo disco a sus exparejas
¿Cómo ha estado la madre de Fernando del Solar?
Por su parte, Doña Rosa Servidio, madre de Fernando Del Solar, habló sobre cómo ha sobrellevado la ausencia de su hijo en todo este año.
Fatal, pero hoy estoy muy feliz por este acontecimiento, este reconocimiento a la amorosa trayectoria de mi hijo. Estará allá arriba, tan orgulloso como yo