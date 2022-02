Ella es la hija de Chayanne que puso de cabeza las redes sociales. (FOTOS)

Chayanne es uno de los cantantes que constantemente roba suspiros en las redes sociales; sin embargo su hija quiere seguir sus pasos y convertirse en una sensación de la música, así como de Instagram.

Se trata de Isadora Figueroa, fruto del intenso romance entre el cantante puertorriqueño y Marilisa Maronesse que se mantiene hasta la actualidad.

Los cantantes se convirtieron en papás de Isadora el 10 de diciembre de 2000, generando una ola de bendiciones para Chayanne y toda su familia.

Isadora ahora tiene 21 años y es una joven amante de la música al igual que su papá: “Me gusta escribir canciones y comer helado”, subraya una leyenda en su perfil de Instagram.

Chayanne también es padre de Lorenzo Valentino Figueroa, quien nació el 14 de agosto de 1997 y se dedica al mundo de los negocios.

Hija de Chayanne conquista Instagram con atrevida foto

Al igual que su papá, Isadora Figueroa también cuenta con un gran número de seguidores, pues tan solo en Instagram acumula 422 mil fans.

Y aunque su pasión es la música, no puede evitar presumir su gusto por la moda en sus redes sociales oficiales.

Fue el pasado 5 de febrero de este año, cuando Isadora posó con un diminuto vestido verde al estilo de los setentas: “Groovy Baby”, escribió debajo de la foto que ganó miles de corazones rojos y comentarios.

La cantante e influencer utiliza Instagram como su álbum de fotos familiar, pues constantemente comparte imágenes nunca antes vistas al lado de sus seres queridos.

“Hija orgullosa, te amo papá”, escribió debajo de una fotografía junto al cantante puertorriqueño de 2021.

La hija de Chayanne realiza covers de otras populares canciones en la escena musical, por ejemplo, Let it be de The Beatles y la versión española de We are the world.

A su corta edad, la joven desea seguir los pasos de su papá, pues constantemente presume su voz e histrionismo en el escenario.

