Una chica se embarazó, pero no sabía si era de su novio o de su tío.

Un joven estaba furioso con su novia. Ellos están por convertirse en padres y la chica, al saber que su pareja no gana lo suficiente para mantener al bebé, buscó a un hombre mayor para que le diera dinero y fuera su “sugar daddy”. Cuando lo encontró, su novio no creía que solamente le pagaran para ser la acompañante del hombre mayor.

Un chico estaba molesto con su novia. Estaban esperando un bebé, y decía que su novia lo cambió por un hombre mayor que le daba dinero. Aunque ella le dijera que no hacía más que acompañarlo, este joven pensaba que sí hacían más que eso y que el hombre mayor había abusado de la inocencia de su novia. Además, este joven reveló que su novia le mintió acerca de su edad cuando se conocieron. A pesar de todo, este joven quería formar una familia con su novia.

La novia de este chico dijo que no le importaban todas las críticas y juicios que hacían por su relación con un hombre mayor. Aunque estuviera con él, también dijo amar con locura a su novio, pero que debía ver por el bien de su bebé y buscar lo que sería lo mejor para él. Además, quiso aclarar que es una dama de compañía, pero jamás fue una prostituta, porque no se acostaba con el hombre mayor. Ella también afirmó que el trato que tenía con el hombre mayor no involucraba el sexo y que se tenía que respetar.

Mi novia me cambió por un sugar daddy. | Programa 10 de enero del 2023

La madre de esta chica también estaba muy molesta. Ella no sabía nada de lo que estaba pasando, pero cuando se enteró, vio a su hija como una cualquiera y como una mujer que se vendía a los hombres. Ella quería que su hija se enfocara en formar una familia con su novio y que dejara de tener una relación con un hombre mayor.

El hombre mayor que tenía la relación con la joven también dijo lo que había pasado entre ellos. Él dijo que no sabía que era menor de edad cuando se conocieron, pero también reveló que quiso pedirle permiso a su madre para empezar a cortejarla. Además, él le recriminó al novio de la joven que no podía darle lo mismo y que deberia hacerse a un lado.

La prima de esta chica es una dama de compañía. Desde que comenzó a hablar, dejó claro que no es una prostituta y que jamás se ha acostado con ningún cliente. Aunque la culpen y digan que ella fue la idea de que su prima tuviera una relación con un hombre mayor, se defendió diciendo que no hizo nada para que ellos dos hicieran un trato.

El tío de la chica llegó de sorpresa a la discusión y reveló que los dos salían como si fueran novios e incluso tuvieron relaciones sexuales. Este hombre dijo que no le importó ser familiares, pero se dejaron llevar por el alcohol y el momento. La chica le dijo que el bebé que está esperando era de él, aunque no revelará que también podría ser de su novio.