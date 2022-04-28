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FOTOS | Danna Paola y Belinda, ¡harán "Chicas Pesadas" versión mexicana!

El productor Alejandro Gou dijo que Belinda y Danna Paola participarían en la versión mexicana de “Chicas Pesadas”. Te contamos.

Por: TV Azteca

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Beli La Voz México.jpg
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Danna Paola Bikini.jpg
Danna Paola Bronceándose .jpg
Danna Paola Con Fleco.jpg
Danna Paola falda rosa.jpg
Danna Paola en Milan .jpg
Danna Paola gorro.jpg
Danna Paola Flor.jpg
Danna Paola Roma.jpg
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Danna Paola Tatuaje Beso.jpg
Danna Paola Sport.jpg
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Danna Paola Uñas Largas.jpg
Danna Paola y J Balvin.jpg
Danna Paola Yoga.jpg
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