Chicharito celebra su cumpleaños 34 junto a sus hijos.

Javier ‘Chicharito’ Hernández cumplió este miércoles 34 años de edad, por lo que decidió aprovechar el parón que hay en la Major League Soccer (MLS) debido a los compromisos internacionales por la Fecha FIFA para viajar a Londres y celebrar con Noah y Nala, hijos que procreó con Sarah Kohan.

El bocadillo de Farfán: ¡'El Chicharito’ Hernández ‘encendió' sus cabellos con un tinte naranja! No le tiene miedo al ridículo.

Sin embargo, esa no fue la única razón de su viaje, sino también aprovechó para festejar su primer aniversario con la modelo Nicola McPherson, quien es su actual pareja.

En las imágenes compartidas por el delantero del LA Galaxy en su cuenta de Instagram, aparece cenando y festejando junto a su hermosa novia ecuatoriana, quien también se encargó de compartir algunas imágenes en su cuenta y de paso escribió: “1 año de ti. I Love You Chicharito”.

Cabe recordar que la relación entre McPherson y Chicharito se hizo pública hace apenas unos meses, aunque anteriormente la pareja ya había sido captada por las cámaras en diversas ocasiones.

Te puede interesar: Así olvida Chicharito a su exesposa con su novia. (FOTO)

Javier Hernández pasea junto a sus hijos

Horas más tarde, el exjugador del Manchester United y Real Madrid compartió más imágenes de su viaje y de los momentos que pasó con Noah y Nala.

“¡Es bueno estar de vuelta en Londres! Recuerdo increíbles en esta ciudad”, publicó el histórico goleador de la Selección Mexicana mientras posaba recargado a un puente y de fondo resaltaba el London Eye, cuya estructura es la cuarta más alta de Londres.

En una de sus historias se le ve a ‘CH14' caminando junto a sus pequeños hijos tomados de las manos y la acompañó con el texto “My Wolfpack” y un emoji de corazón.

INSTAGRAM @CH14_

Estas conmovedoras imágenes se dan después de que el jugador surgido de las fuerzas básicas de Chivas hablara sobre sus dos hijos y sobre los rumores que han circulado tras su separación de Sarah Kohan en el programa ‘Algo personal’ del periodista Jorge Ramos, donde reveló algunos detalles de su vida personal y explicó por qué no ha querido dar más detalles sobre su divorcio.

Entre lágrimas, el ariete tapatío confesó que ha pasado difíciles momentos y recalcó que no busca victimizarse ni buscar empatía: “He decidido mantenerlo así, y pagar las consecuencias hasta que mucha gente ha dicho y ha hablado que soy un mal padre, cuando no tienen ni idea porque no he posteado yo nada… ¿entonces cómo van a saber si soy un buen padre?, pero lo he hecho, de verdad que lo he hecho por ellos, pero si he experimentado mucho dolor”.