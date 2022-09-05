La Chicuela revela su edad ¡y no la que imaginábamos!

Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela”, es una institución en el regional mexicano desde hace décadas, siendo en sus inicios representante de Grupo Bronco y editora en jefe de una de las revistas más importantes del género por lo que ha cosechado muchas experiencias en su vida, y para muestra de esto, reveló que tiene diferentes edades.

Recientemente “El Chivo”, de Los Bukis, se cayó en el escenario y se lesionó el pie, así que en el podcast Corazón Grupero: El Expediente, comenzaron a debatir si era propio que hiciera ese tipo de movimientos, pues Héctor Navarro comentó que uno llega a cierta edad donde ya no debe hacer algunas cosas, a lo que Alex Garza comentó que “el límite lo pone uno” y que la deprimía ese tipo de comentarios, y La Chicuela remató con:

¡Imagínate a mi! Yo, mi edad mental es una, mi edad cronológica es otra y mi edad sexual es otra, y si les quedó alguna duda, yo tengo la edad de la piel que toco

, afirmó la conductora mientras alcanzaba la mano de Alann Mora.

¡Feliz cumpleaños a nosotros! 🎉 | Episodio 89 | Corazón Grupero: El Expediente

Los dos años del podcast de Corazón Grupero

En el episodio número 89, el podcast “Corazón Grupero. El Expediente” cumplió sus primeros dos años, por lo que los conductores comentaron cómo se han sentido en este proyecto.

Los quiero mucho y los quiero mucho a ustedes, es como una extensión de lo que hago en el radio y por eso yo creo que me gusta tanto hacer el podcast

Comentó Alex Garza.

Es un ambiente bien bonito; quiero agradecer a toda la gente que está detrás y que no lo ven ni escuchan pero que gracias a ellos podemos llegar a todos ustedes.

Dijo La Chicuela.

Aquí podemos explayarnos bien y bonito, hemos tenido grandes invitados; invitados divertidos y polémicos también

Agregó Héctor Navarro

Para mi también es algo diferente, algo que aprendo bastante de ustedes que son los que saben y llevan toda la experiencia

Dijo Alann Mora.

La música es música y agradezco tener a ustedes como voces de autoridad en el género y en el medio, evangelizado a la gente

Finalizó Fernanda "Tristeza", productora del podcast.