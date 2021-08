Chiquis Rivera rompe el silencio a un año de su ruptura con Lorenzo Méndez.

En el marco de su nuevo sencillo Mi Problema, Chiquis Rivera concedió una entrevista exclusiva a nuestro programa Venga la Alegría, donde habló de su controversial separación de Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera no teme a platicar sobre su separación de Lorenzo Méndez

Hablamos EN EXCLUSIVA con Chiquis Rivera para saber todo de su reconciliación con Lorenzo y si ha mejorado su relación con él.

La hija de la fallecida Jenni Rivera confesó que se siente feliz y en paz tras terminar su relación sentimental con el cantante de banda.

“Lo veo feliz y me da gusto. Yo estoy feliz como estoy y me siento bien, me siento tranquila, tengo muchísima paz y me gustaría seguir con eso”, expresó a este programa.

Chiquis Rivera también habló sobre las críticas constantes que recibe sobre su cuerpo.

“Ya me acostumbré, las personas hablan porque pueden hablar, así que es mejor no asumir y mejor preguntar”, subrayó.

Y, aunque se rumoró que Chiquis se quitaría el apellido Rivera, la artista aclaró la situación.

“Siempre voy a ser Chiquis Rivera, es mi familia, mi madre y me da mucho orgullo. Mi nombre artístico siempre ha sido Chiquis, pero bueno, también Chiquis Rivera”, expresó la cantante en exclusiva para VLA.

Así fue la polémica separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Fue en septiembre de 2020, cuando Chiquis Rivera tomó por sorpresa al público mexicano con el anuncio de su separación.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de Mi Problema aclaró su ruptura con el exvocalista de La Original Banda El Limón.

“Con el corazón pesado... les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos”, escribió la sobrina de Lupillo Rivera en un post que dividió la opinión de los fanáticos.

A casi un año de su separación, Chiquis Rivera ha dado vuelta a la página, ya que se le ha visto lanzando nueva música, participando en reality shows y promocionando su faceta como empresaria.

Por si fuera poco, la cantante también se ha dado varias oportunidades en el amor junto al fotógrafo Emilio Sánchez y el empresario restaurantero Mr.Tempo.

