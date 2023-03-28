Chiquis no quiso dar más detalles de su romance con una mujer.

Aunque Chiquis sí reconoció haber sostenido un romance con otra mujer, tal como lo confesó en una reciente entrevista, la hija de Jenni Rivera se negó a dar más detalles sobre esto y pidió a los reporteros que asistieron a la conferencia que dio ayer lunes en la CDMX, que se remitan a sus dos primeros libros “Perdón” e “Invencible”, donde dice haberlo revelado todo.

¿Qué dijo Chiquis? La cantante le recomendó a todos los presentes leer su libro “Perdón”, donde explica a detalle la relación que sostuvo con otra mujer: “Les recomiendo a todos que lean mi libro “Perdón” porque ahí explica todo en detalle de esta situación, de cuando yo me di cuenta de esta parte de mi vida”.

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“Fue algo que pasó antes de mi niñez. Yo siempre he apoyado a la comunidad LGBTQ+ y pues nada, yo creo que todo bien. El amor es al amor y esa es mi religión”, agregó la intérprete de temas como “Abeja Reina”, “Entre besos y copas”, “Horas extras”; entre otras.

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¿Chiquis facturó antes que Shakira?

En otros temas y ante la pregunta de si después de su ruptura con Lorenzo Méndez, fue ella la que facturó primero antes que Shakira, Chiquis confesó amar a la cantante colombiana: “A Shakira la amo, no saben, soy su súper fan y es mi ídola, pero algo sí paso y de hecho una vez dije ‘sí me caso con ella y nunca le hago daño’”.

¿Chiquis tiene pareja?

Después de mencionar que sí se casaría con la ex de Gerard Piqué, Chiquis dijo tener novio y que le encantan los hombres: “Tengo novio, me encantan los hombres, o sea, yo soy una mujer que puedo decir que las mujeres son hermosas”.

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¿Por qué la hija de Jenni Rivera luce más esbelta?

Por cierto, Chiquis luce más esbelta que nunca gracias al tratamiento que está llevando para regular la tiroides. “Eso me ha ayudado, regular la tiroides es algo que yo no sabía que estaba sufriendo y cuando fui al doctor dije ‘eso es tan importante que te puede ayudar mucho a bajar de peso’”.

¿Quiere convertirse próximamente en madre?

La cantante confesó estar haciendo todo lo posible para embarazarse este año: “Yo solo estoy dejando todo en las manos de Dios, la verdad si pasa feliz”. Por último negó que la cancelación de sus presentaciones en Monterrey y Matamoros se deba a presuntas amenazas de la mafia.