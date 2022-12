Platicamos con Juan Rivera de la nueva serie de Jenni Rivera.

Una plataforma de straming subió una serie documental no autorizada de Jenni Rivera, por ello, su hermano Juan Rivera habló en exclusiva para Ventaneando sobre esto y aseguró que se le hace una situación bastante desafortunada y desagradable.

“Entiendo el trabajo de los medios, entiendo el trabajo de los productores y también que quieran sacar un producto que les dé resultados y que venda. Conmigo se comunicó esta productora hace como seis-ocho meses queriendo que nosotros participáramos, inicialmente nos pidieron entrevista y no les dimos entrevista.

Luego nos pidieron videos y temas para poder utilizarlos y les dijimos que no porque les preguntamos ¿quién les había dado autorización para sacar esta serie? y dijeron que la iban a hacer. Creo yo que hablaron con mi sobrina (Jacqie) y tampoco les otorgó derechos de la música de mi hermana Jenni y me imagino que no hallaron por qué rumbo llevar la serie y quisieron hacer lo más morboso posible porque el morbo vende”, declaró Juan Rivera.

Cabe mencionar que la serie se llama “¿Quién mató a Jenni Rivera?”, sabiendo que su muerte se debió a un accidente y todo el asunto quedó cerrado hace tiempo. Ante esto, Juan Rivera señaló que su hermana Rosie fue quien estuvo a cargo del accidente aéreo donde murió su hermana y demás personas.

También declaró que la investigación se hizo en conjunto con la Administración de Transportes de México y la de Estados Unidos y ambas llegaron a la conclusión que el accidente se debió a una falla mecánica.

“Se han rumorado muchas cosas, amenazas, que esto y aquello y eso se descartó inmediatamente porque era imposible que se diera esa situación… Da hasta vergüenza pensar quién mató a Jenni Rivera, pero quieren crear esto para que la gente vaya a verla y lo más seguro es que van a lograr su objetivo, pero al final de cuentas, la respuesta es nadie porque fue un accidente mecánico”, añadió.

Así mismo, añadió que a muchos productores no les interesa la verdad y lo que les importa es vender, los números y la serie documental no autorizada de Jenni es el claro ejemplo de ello.

¿Sus sobrinos interpondrán una denuncia? Cuando le preguntaron si demandarían a la productora de la serie, Juan Rivera dijo que desconocía, pero declaró que ojalá sus sobrinos lo hagan.

El hermano de Jenni aseguró que llamó al abogado de la empresa de su hermana porque ellos hicieron un contrato con una televisora estadounidense por la serie “Mariposa de Barrio” donde se incluyeron escenas del último concierto que su hermana dio en Monterrey, en el contrato se estipuló que la televisora no podía usar nada de ese material sin la autorización de la compañía de Jenni, entonces las escenas que están usando lo están haciendo de forma ilegal.

¿Cómo van las rencillas que existen en la familia Rivera? Juan aseguró que la situación en su familia sigue siendo difícil y que quizá lo mejor para sus sobrinos sea estar apartados de su familia, pero dejó en claro él está dispuesto a ayudarlos en lo que pueda porque no es justo que se quieran aprovechar de ellos.

Al final, aseguró que el amor de familia nunca se acaba, pero llega un punto donde existe un distanciamiento que en ocasiones es sano o no, pero no cree que se puedan entender siempre.

“Creo que llega un punto donde hay un distanciamiento, a veces es sano y a veces no…. De que los quiero siempre los voy a querer, de que nos entendamos, no creo, pero tenemos que saber tener paciencia y respeto por el otro y un poquito de compasión ya que todos pasamos por situaciones difíciles”, recalcó y aseguró que por ahora tiene más problemas con Lupillo Rivera y que por el momento ninguno está interesado en solucionar los conflictos que tienen.