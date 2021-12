FOTOS | La revelación más escandalosa de Chiquis Rivera de este 2021.

Chiquis no está incluída en la herencia de su mamá.

Chiquis no está incluída en la herencia de su mamá.

”Tóxico es tóxico, no importa si es de la familia”, indicó Chiquis.

”Tóxico es tóxico, no importa si es de la familia”, indicó Chiquis.

Hasta el momento no tiene hijos.

Hasta el momento no tiene hijos.

“No sé si fue estrés. Solo comencé a sangrar y algo me comenzó a bajar. Aparentemente tuve un aborto espontáneo”, aseguró Chiquis.

“No sé si fue estrés. Solo comencé a sangrar y algo me comenzó a bajar. Aparentemente tuve un aborto espontáneo”, aseguró Chiquis.

La cantante de Regional Mexicano, confesó que hubo algo que “por miedo” no le pudo contar a su fallecida madre, Jenni Rivera.

Recientemente Chiquis Rivera hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores, ya que indicó que tuvo un aborto espontáneo a los 19 años y que se lo ocultó a su mamá Jenni Rivera.

La cantante reveló ese detalle de su vida íntima en su podcast ‘Chiquis and Chill’, en el que habla de temas importantes de su vida, con los que pretende que su público se identifique.

Chiquis aseguró que pese a que le tenía mucha confianza a su mamá y la consideraba su mejor amiga, nunca pudo confesarle que estaba embarazada, ni que perdió al bebé.

“Tuve un aborto espontáneo a los 19 años. Obviamente tenía miedo. Me daba miedo. Nunca le dije a mi mamá. Nunca dije nada a nadie. No sabía lo que realmente estaba pasando.Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo contárselo a mi mamá”, indicó la también empresaria.