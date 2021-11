FOTOS | Chiquis Rivera habló de sus múltiples proyectos.

La cantante de Regional Mexicano se dijo feliz con los proyectos que tiene en puerta así como de haber sido parte de los Premios de la Radio 2021.

La noche del 10 de noviembre en la Ciudad de México se celebró la gala de Los Premios de la Radio 2021 y una de las estrellas que no sólo fue invitada, sino conductora fue Chiquis Rivera, quien durante los ensayos del evento habló de cómo se siente en esta etapa de su vida.

En entrevista para Venga la Alegría, Chiquis se dijo emocionada de formar parte de los Premios de la Radio 2021 y de poder dar a conocer su nuevo sencillo por primera vez en México.

Mira todas las fotos de la galería.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera también habló sobre otros proyectos en los que está trabajando actualmente como su podcast: “Chiquis and Chill es mi nuevo podcast en inglés, de hecho, quiero hacer uno en español, vamos a hablar de muchas cosas que todavía son muy tabú en la cultura latina. Tenemos ya como 7 capítulos grabados”.

Al ser cuestionada de cómo vive la era digital y cómo se relaciona con sus fans, la cantante fue muy positiva y aseguró que ella trata de dar un buen mensaje para su audiencia: “Las redes sociales son algo muy bonito, es cuchillo de doble filo, pero para mí, lo he visto de una forma más positiva, me ha acercado con mi público, les doy un poco de positividad a través de frases o videos que se me ocurren al momento, y también cuando no estoy teniendo un buen día, lo platico, es necesario ser transparente”.

Hermanos de Chiquis Rivera revela que su hermana fue agredida por Lorenzo.

“Yo salgo sin maquillaje, no me gusta mucho usar mucho los filtros, y yo digo “mujeres ámense, son bellas” y es que a mi me da cosa que me pongo un filtro y luego ya me ven en persona y van a decir ‘¿esta quien es?’ y quiero que sepan quien soy con todas mis imperfecciones”, indicó la hija mayor de Jenni Rivera.

Por último, Chiquis Rivera confesó que le costó trabajo sentirse cómoda con quien es y que lo logró una vez que entendió que no se podía comparar con la Diva de la Banda: “Lo que me afectó mucho al inicio de mi carrera como cantante eran las comparaciones con mi mamá, y creo que a muchas personas se les olvida que mi mamá ya tenía 20 años cantando. Si escuchan sus discos la voz no se escucha como la voz de Jeni Rivera que conocemos todos”.

“Quiero hacer lo mío y que me den la oportunidad de conocerme por mí y por mi música porque tengo mi propia historia y la cuento a través de la historia que cuento, que escribo, así que ha sido difícil, pero me siento segura”, aseveró Chiquis Rivera.

Mr. Tempo le pone fin a los rumores y aclara si demandará o no a Chiquis Rivera por incumplimiento de contrato.