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FOTOS | Christian Nodal reveló cuándo nace su bebé con Cazzu.

El embarazo de Cazzu se ve muy avanzado. ¡Faltan pocos meses para que Christian Nodal y Julieta sean oficialmente papás! ¿Cuándo será? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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