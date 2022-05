Chris Rock desata la polémica por comentario sobre Amber Heard.

Tal parece que Chris Rock no aprendió la lección después de aquella tremenda bofetada que le propinara Will Smith durante la 94a edición de los premios Oscar debido a una broma de mal gusto que el cómico hizo sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia.

¿Qué acciones tomará la Academia contra Will Smith por polémica?

Durante su más reciente show de stand up, el comediante volvió a causar polémica luego de bromear sobre dos de las controversias más grandes en Hollywood, toda vez que lanzó varios chistes en torno a la disputa legal entre Johnny Depp y Amber Heard y sobre el golpe que recibió por parte del actor de “Día de la Independencia” y “Soy Leyenda”.

Los chistes fueron parte del show que el comediante de 57 años dio en el Reino Unido como parte de su gira “Ego Death”.

Chris Rock se burla de la disputa legal entre Depp y Heard

El pasado 12 de mayo, Rock inició su show con algunos chistes referentes a la disputa legal que existe entre Johnny Depp y Amber Heard, la cual se ha prolongado durante cuatro semanas y ha dejado innumerables revelaciones de la expareja.

Los chistes del actor y comediante se centraron en la revelación del actor de “Piratas del Caribe” en el que Amber Heard, tras una discusión en su cumpleaños número 30, defecó en la cama del histrión.

Te puede interesar: Will Smith hace millonario a Chris Rock tras golpearlo en los Oscar.

Por ello, recomendó creerles a todas las mujeres, menos a la actriz que interpreta a Mera en “Aquaman”.

“Créanles a todas las mujeres, créanles a todas las mujeres... excepto a Amber Heard”, señaló Chris, quien argumentó que las acciones de la actriz son de una persona sin cordura y cuestionó el por qué lo habría hecho.

“¿Qué carajo le pasa? ¡Ella se cag... en la cama! Ella está muy bien, pero no puedes no puedes cag... en la cama, eso no está bien”.

“Una vez que te cag... en la cama de alguien, ya eres culpable de todo. Se cag... en la cama, ¿qué carajo estaba pensando?”, dijo Chris Rock.

Pero lo que más llamó la atención, no fue el hecho de que la actriz defecara en la cama de su esposo, sino que continuara la relación entre ambos.

“Wow, y siguieron con la relación después de eso, debe haber sido una verdadera cag... Yo he estado con algunas verdaderas perras, ¡santo Dios!”.

Por último, el también actor bromeó sobre la bofetada que recibió durante los Oscar por parte de Will Smith: “Tienes que tener cuidado porque las palabras duelen, las palabras duelen... ya sabes, cualquiera que alguna vez haya dicho que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.