Chris Rock reaparece con polémico mensaje sobre Will Smith.

Luego de tremendo cachetadón que le propinó Will Smith durante la pasada entrega de los Premios Oscar, el comediante Chris Rock reapareció el pasado domingo en New Jersey, donde habló sobre lo sucedido con el actor de “Soy leyenda” y “Men in Black”.

¡Esto proyectaba el cuerpo de Will Smith y Chris Rock en la polémica bofetada!

El cómico y actor no dudó en bromear sobre lo sucedido con Will Smith y señaló que no se considera a sí mismo una víctima y aclaró que no tiene intención de explotar más el tema ni crear polémica durante sus próximas presentaciones, sino únicamente lo usará para reírse y obtener material chistoso.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara. No soy una víctima. Sí, eso duele”, expresó el comediante durante su show en el PNC Bank Arts de New Jersey.

“¡Exacto, eso sí que duele! Pero me sacudí esa mier… y me fui a trabajar al día siguiente.Yo no soy de esos que van al hospital porque se han cortado con una hoja”, añadió Chris Rock.

Te puede interesar: Alfredo Adame arremete contra Chris Rock: ¿Por qué?

¿Qué ha sido de Will Smith tras lo sucedido? Mientras que Chris Rock sigue con su vida normal y se presenta en diferentes lugares, Will Smith tiene totalmente prohibido asistir a cualquier evento o ceremonia relacionada con la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas durante los siguientes diez años como castigo por haber abofeteado en plena transmisión al cómico, sin mencionar que renunció a su posición como votante en los Oscar.

Hasta ahora, Smith ha permanecido lejos de los reflectores y recientemente Kevin Hart reveló como se encuentra el ganador del Oscar al Mejor Actor por la cinta “King Richard”.

“Will se arrepiente por esto, ya sabes, se encuentra mejor ahora y desde luego mucho mejor de lo que estaba antes”, expresó Kevin Hart a Entertainment Tonight, quien ha estado en contacto con el histrión después de lo sucedido.

De acuerdo con TMZ, que a su vez citó un artículo del Palm Springs Desert Sun, el comediante le habría dicho a la audiencia de uno de sus shows en Indio, California, que no hablará más del tema, presumiblemente, hasta que alguien le pague una jugosa cantidad de dinero.

“Estoy bien, tengo todo un show y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. He recuperado el oído”, bromeó Rock.