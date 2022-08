Chris Rock rechaza ser anfitrión de los Oscar tras bofetada de Will Smith.

La pasada entrega de los Premios Oscar pasará a la historia gracias a la cachetada que Will Smith le propinó en plena transmisión en vivo a Chris Rock, quien bromeó sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, motivo por el que el histrión subió el escenario y lo abofeteó.

¡La pareja más querida de Hollywood va cada vez más en declive!

Tras lo sucedido han transcurrido poco más de cinco meses y recientemente Chris Rock reveló que la Academia lo buscó para que fuera el presentador de la 95ª entrega de los Oscar, pero rechazó la invitación.

Durante uno de sus shows de stand-up en el Phoenix, el cómico habló sobre la propuesta de la Academia, en la que le pidieron ser el anfitrión; sin embargo, decidió rechazarla y entre bromas declaró que “sería como regresar a la escena del crimen”, según reveló Arizona Republic.

Haciendo referencia al juicio por asesinato que sostuvo O.J. Simpson en 1995, Chris Rock les dijo a los presentes en el Arizona Financial Theatre que volver a la ceremonia de premiación de los Oscar sería como pedirle a la difunta Nichole Brown que “regrese al restaurante” donde su madre dejó sus anteojos antes de ser asesinada.

También bromeó en torno a la cachetada que recibió por parte de Will Smith e hizo referencia a la interpretación del actor como Muhammed Ali. “Es más grande que yo. El estado de Nevada no sancionaría una pelea entre Will Smith y yo”.

Pero eso no es todo, Chris Rock también reveló que rechazó una oferta comercial para el Super Bowl después de aquel bochornoso hecho con Will Smith.

¿La Academia volverá a hablar del tema? Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, reveló a principios de mes que no tienen intención de volver a hablar de lo sucedido entre Chris Rock y Will Smith.



“Queremos seguir adelante y tener unos Oscar que celebren el cine. Ese es nuestro enfoque, pero en realidad se trata de avanzar”.

¿Qué ha pasado con Will Smith?

Luego de tan vergonzoso suceso, Will Smith tiene totalmente prohibido asistir a cualquier evento o ceremonia relacionada con la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas durante los próximos diez años como castigo por haber golpeado en plena transmisión a Chris Rock, sin mencionar que renunció a su posición como votante en los Oscar.

El ganador del Oscar a Mejor Actor por “King Richard”, rompió el silencio hace poco en su cuenta de Instagram. A través de un video, Smith se dijo avergonzado y dijo tener remordimiento por abofetear al cómico.

“Ha pasado un minuto... Durante los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando personalmente... Estaba empañado por ese punto. Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, tenderá la mano. Así que te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar.

Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi la entrevista que hizo la madre de Chris y, ya sabes, esa fue una de las cosas de ese momento. Simplemente no me di cuenta y, ya sabes, no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Así que quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con la familia de Chris”, fueron las declaraciones que dio Will Smith en el video que compartió en sus redes sociales.