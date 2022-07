Will Smith reaparece y esto dijo sobre la bofetada a Chris Rock.

Will Smith cometió uno de los errores más grandes de su larga y exitosa carrera actoral durante la pasada entrega de los Premios Oscar cuando abofeteó al comediante Chris Rock después de que éste hiciera una broma de mal gusto sobre el look de Jada Pinkett Smith, esposa del histrión, quien sufre de alopecia.

¡Esto proyectaba el cuerpo de Will Smith y Chris Rock en la polémica bofetada!

Después de lo sucedido, Will Smith desapareció de las cámaras y se ha mantenido con perfil bajo, no así Chris Rock, quien el pasado domingo habló de lo sucedido con el actor de “Soy leyenda” y “Men in Black”.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara. No soy una víctima. Sí, eso duele”, expresó el comediante durante su show en el PNC Bank Arts de New Jersey.

“¡Exacto, eso sí que duele! Pero me sacudí esa mier… y me fui a trabajar al día siguiente. Yo no soy de esos que van al hospital porque se han cortado con una hoja”, añadió Chris Rock.

¿Qué ha pasado con Will Smith? Luego de tan vergonzoso suceso, Will Smith tiene totalmente prohibido asistir a cualquier evento o ceremonia relacionada con la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas durante los próximos diez años como castigo por haber golpeado en plena transmisión a Chris Rock, sin mencionar que renunció a su posición como votante en los Oscar.

Cuatro meses después de lo sucedido, el ganador del Oscar a Mejor Actor por “King Richard”, rompió el silencio en su cuenta de Instagram. A través de un video, Smith se dijo avergonzado y dijo tener remordimiento por abofetear al cómico.

“Ha pasado un minuto... Durante los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando personalmente... Estaba empañado por ese punto. Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, tenderá la mano. Así que te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar.

Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi la entrevista que hizo la madre de Chris y, ya sabes, esa fue una de las cosas de ese momento. Simplemente no me di cuenta y, ya sabes, no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Así que quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con la familia de Chris”, fueron las declaraciones que dio Will Smith en el video que compartió en sus redes sociales.