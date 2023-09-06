  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Christian Chávez ondea bandera de México modificada con los colores LGBT+

Christian Chávez está en el ojo del huracán nuevamente, esta vez es criticado en redes sociales por modificar la bandera de México. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Christian Chavez pose.jpg
Christian Chavez en Madrid.jpg
Christian Chavez posando.jpg
Christian Chavez en España.jpg
Christian Chavez en la playa.jpg
Christian Chavez en Colombia.jpg
Christian Chavez en la arena.jpg
Christian Chavez en el gym.jpg
Christian Chavez de negro.jpg
Christian Chavez con lentes (2).jpg
Christian Chavez de rosa.jpg
Christian Chavez con lentes.jpg
Christian Chavez con botas.jpg
Christian Chavez con botas (2).jpg
Christian Chavez con botas.jpg
/
Christian Chavez pose.jpg
Christian Chavez en Madrid.jpg
Christian Chavez posando.jpg
Christian Chavez en España.jpg
Christian Chavez en la playa.jpg
Christian Chavez en Colombia.jpg
Christian Chavez en la arena.jpg
Christian Chavez en el gym.jpg
Christian Chavez de negro.jpg
Christian Chavez con lentes (2).jpg
Christian Chavez de rosa.jpg
Christian Chavez con lentes.jpg
Christian Chavez con botas.jpg
Christian Chavez con botas (2).jpg
Christian Chavez con botas.jpg
Christian Chavez pose.jpg
Christian Chavez en Madrid.jpg
Christian Chavez posando.jpg
Christian Chavez en España.jpg
Christian Chavez en la playa.jpg
Christian Chavez en Colombia.jpg
Christian Chavez en la arena.jpg
Christian Chavez en el gym.jpg
Christian Chavez de negro.jpg
Christian Chavez con lentes (2).jpg
Christian Chavez de rosa.jpg
Christian Chavez con lentes.jpg
Christian Chavez con botas.jpg
Christian Chavez con botas (2).jpg
Christian Chavez con botas.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado