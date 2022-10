Esposa de Christian de la Fuente reacciona a infidelidad del actor.

Hay polémica últimamente y las cosas se tornan más peculiares a partir de que la esposa de Christian de la Fuente hace una misteriosa declaración tras la infidelidad del actor.

¡Malas noticias! Niegan nuevamente a Pablo Lyle, la posibilidad de argumentar que actuó en defensa propia.

Luego de estar alejada por un tiempo de las redes sociales Angelica Castro sorprendió en esos espacios al expresarse diciendo: “Te amo hasta el infinito”. Esto a pesar de que se difundieron imágenes de su esposo besándose con otra mujer.

¿Por qué sucede esta declaración de la esposa de Christian de la Fuente?

Vale comentar que De la Fuente había sorprendido hace poco tiempo al comentar que le había sido infiel a su esposa y para explicar la situación expresó simplemente que este había sido “un error de borracho”. Esto, es justo comentarlo, tampoco es una autocrítica muy sólida que digamos pero en definitiva es el tiempo el que determina que tanto ha cambiado.

Esto acontece en el marco de un matrimonio que ya lleva 20 años de duración y en lo que ha sido una unión estable que se ha mantenido alejada de las polémicas. Ahora bien, este hecho claramente lleva a que haya una situación que puede ser de no retorno pero por lo visto puede que eso no pase si nos fijamos en lo que han sido sus expresiones en distintas redes sociales.

Hace pocos días atrás Castro se expresó ante lo que fue el cumpleaños 18 de su hija y dijo: “¡muy feliz cumpleaños amor de mi vida! Lau, no tengo palabras para agradecer todo lo que me has regalado generosamente todos estos 18 años y 9 meses. Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, luz, sabiduría y mucho más. Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida. ¡Te adoro y admiro con el alma!”