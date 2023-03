Christian Estrada revela que Ferka le pide 80 mil pesos de manutención.

Los problemas entre Christian Estrada y Ferka no han terminado, luego del tema legal que vivieron por el intento de sustracción de su hijo por parte de su padre en un centro comercial. Las cosas se salieron de control entre la pareja.

Por ese motivo, Christian Estrada fue detenido 24 horas después de la denuncia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, pero fue liberado al presentar pruebas de su inocencia.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Christian Estrada?

Sin embargo, las cosas no han terminado de la mejor forma, pues Christian Estrada no ha tenido la oportunidad de ver a su hijos, además de revelar la cantidad de dinero que supuestamente le ha sido solicitada para su manutención por Ferka, quien según sus palabras no ha tenido los mejores cuidados con el menor.

Complicado ahorita, porque ya voy para cuatro meses que no veo al niño, no sé si ya esté caminando ahorita y la última nota que vi, fue que mi hijo estuvo en los brazos de su mamá con un tipo, los dos estaban bajo la influencia del alcohol y mi hijo detrás. Entonces, desde ese día yo no he podido dormir, qué hace un niño con 80 mil pesos mensuales, lo ves por ti, no por el niño, eso es lo que ella está pidiendo para ella

Ella ve por ella misma, no por el niño, no tengo problema en darle todo, yo amo a mi hijo, pero tampoco le puedo pagar las vacaciones a ella y al tipo con el que anda, para mi hijo sí, lo único que quiero es ver a mi hijo y ser parte de su vida

¿Cuál fue la respuesta de Ferka?

Ferka pone las cartas sobre la mesa y desmiente que le esté pidiendo 4 mil dólares de manutención a Christian Estrada.

Pidiendo cuatro mil dólares para mí. Además, yo nunca he pedido un solo peso para mí, desde siempre he sido muy independiente económicamente, de hecho, estando juntos, él no aportaba cosas para mí. Como dije es mi casa, es mi camioneta; cosas que él utilizo y nunca aportó tampoco nada de él, entonces se me hace ridículo. Sería ridículo que estuviera pidiendo dinero para mí, cuando a mi hijo no le da ni un peso para nada

