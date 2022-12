Ferka responde mensaje que le envió Christian Estrada tras salir de prisión.

Después de que Christian Estrada le sustrajera a María Fernanda Quiroz (Ferka) el hijo que tienen en común (Leonel) en un centro comercial, el exfutbolista y modelo quedó en libertad y reapareció en redes sociales.

Estrada abandonó hace unos días el Reclusorio Preventivo Varonil Norte junto con las otras dos personas que lo acompañaban el día que sucedieron los hechos, ya que el juez de control decidió otorgarle la libertad porque su detención fue arbitraría, así lo informó la abogada de Ferka ante los medios.

¿Qué dijo Christian Estrada a su salida? A través de su cuenta de Instagram, Christian compartió el dictamen del juez y publicó un texto aclarando que no se le involucró en ningún proceso, ni se le atribuyó daño alguno a un tercero.

“Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. Les digo, No se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido.

Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi hijo menor, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo ningún rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie. A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros es tu derecho hijo”, publicó.

Ferka responde al mensaje de Christian Estrada

Por su parte, María Fernanda Quiroz no se quedó callada y respondió a la publicación de su expareja con una publicación en su cuenta de Instagram donde aparece luciendo unos jeans, blusa blanca y chamarra y la acompañó con el texto “#JusticiaParaFerka” y #ViolenciaVicaria”. Así mismo, escribió el siguiente texto: “Alzaré la voz por mí, por ti, por todas #justiciaparaferka #leyvicaria”.

¿Qué es la violencia vicaria?

Este año, Zacatecas se convirtió en la primera entidad en tipificar como delito la violencia vicaria, una problemática que afecta a muchas mujeres de México. Se considera una violencia de género perpetrada por interpósita persona, cuando un progenitor ataca a una hija o hijo con el fin de provocarle dolor a la madre.

Es preciso mencionar que este tipo de violencia puede efectuarse cuando existe una relación consanguínea y también cuando hay parentesco de tipo civil. Las exparejas de las mujeres que sufren este tipo de violencia agreden a los seres queridos (hijos) para causarles dolor, incluso para chantajearlas y hacer valer su autoridad.