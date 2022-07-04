Christian Nodal anuncia su ‘retiro’ de la música. (Video)

Actualmente, Christian Nodal se ha convertido en uno de los principales representantes de la música regional mexicana, para muestra de ello durante los últimos meses, el sonorense ha llenado todos los escenarios en donde se ha presentado.

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Recordemos que, el exnovio de Belinda ha concluido una importante gira en donde visitó distintos países entre los que se encuentran: Estados Unidos, Guatemala, Chile, El Salvador, Colombia, Honduras y Costa Rica.

Christian Nodal confirma su ‘retiro’ de la música por un tiempo.

Tras concluir su gira de concierto ‘Forajido Tour 2022’, Christian Nodal sorprendió a sus millones de fans en redes sociales que se va a retirar de la música por un tiempo, el cantante confirmó que se va a tomar unos meses de vacaciones, la noticia fue dada a conocer por medio de sus historias de Instagram.

Bueno mi gente se acabaron las temporadas de shows, voy a tomar dos meses como vacaciones, dentro de julio y agosto quedan muy pocas fechas, pero quiero agradecer a todos mis fans con todo el corazón por entregarse con toda el alma en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, México, Colombia. Gracias me los llevó en el pecho

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues Christian Nodal ha confirmado que va a usar ese tiempo para poder ponerse a trabajar en su nuevo disco, mismo que va a llevar por nombre ‘Foraji2’.

También voy a estar trabajando en el disco de ‘Foraji2’ para que esperen mucha música y muchas cosas bonitas, los quiero muchísimo, muchas gracias por acompañarme, voy a estar subiendo videos de todo lo que sucedió en la gira

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El próximo material discográfico de Christian Nodal va a incluir colaboraciones con distintos famosos, pero hasta el momento no tiene una fecha de lanzamiento oficial.