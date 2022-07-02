Christian Nodal se retiraría de la música por esta poderosa razón.

La carrera de Christian Nodal ha estado envuelta en polémica desde que terminó su relación con Belinda; sin embargo, poco a poco ha ido tomando rumbo, pero recientemente surgió un nuevo rumor que señala que el cantautor mexicano se retiraría de la música y los escenarios por un tiempo.

Los rumores giran en torno a la relación que tendría con Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, pues aseguran que las cosas van muy en serio con la cantante argentina, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o negar si existe algo más que una amistad.

Desde que se les vio tomados de la mano caminando por las calles de Guatemala, los cantantes han sido sorprendidos en diversas ocasiones en situaciones sumamente cariñosas, en los últimos días se filtró un nuevo video donde se les besándose antes de que el intérprete de “Botella tras botella” salte al escenario. Días previos a esa filtración fueron captados saliendo de un exclusivo hotel, en el video se aprecia a Nodal cargando unas maletas que al parecer son de él y de Cazzu.

Desde que se acabó su relación con la cantante española, Nodal fue vinculado con diversas mujeres, lo cierto es, que con ninguna se le había visto tan feliz y despreocupado como con Cazzu, pues se le nota sonriente y en ocasiones hasta ha saludado a la cámara que lo graba, lo que indicaría que su corazón al fin encontró consuelo.

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Nodal se retiraría de la música y los escenarios

Las evidencias son más que contundentes y mucho se ha dicho que la cosa entre ambos va tan en serio que Nodal ya presentó a la argentina con su familia, tanto así que Chisme No Like reveló que el sonorense estaría pensando en retirarse.

La carrera musical de Christian Nodal ha vuelto a despuntar; sin embargo, este no sería impedimento para que haga una pausa debido a los múltiples rumores y pleitos en redes sociales que lo han puesto en el ojo del huracán y lo han vuelto blanco de innumerables críticas, ya sea por su aspecto, sus cambios de look o por sus poco atinadas declaraciones.