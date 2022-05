Christian Nodal arremete contra Gussy Lau, “novio” de Ángela Aguilar.

Nuevamente es tema de conversación, pues Christian Nodal arremetió contra Gussy Lau, el supuesto novio de Ángela Aguilar.

El cantante compartió en sus redes sociales un video donde habló sobre la relación que ha tenido con el presunto novio de La Princesa del Regional Mexicano, con el que ha comenzado una ola de rumores considerables.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Gussy Lau?

El nuevo ídolo del regional mexicano comenzó aclarando la polémica con los Premios Grammy al expresar que muchas veces no se tiende a reconocer el talento, algo hasta ahí cierto pues se caracteriza por ser una ceremonia que genera fricciones ante sus decisiones.

Ahora bien, después de esto mencionó a Gussy Lau al comentar que el colaboró con detalles de la melodía de la canción De Los Besos Que Te Dí y pidió una parte de los créditos correspondientes pero la otra parte no accedió.

Nodal habla de Gussy Lau pic.twitter.com/7ut6Mv3SGm — Ray Macías (@raymaciasoff) May 26, 2022

Textualmente el intérprete comentó: “Gussy Lau es un gran compositor. Pero en la canción No Te Contaron Mal no hizo nada y se para en los Grammy. Luego en De Los Besos Que Te Dí yo le dije que era una buena canción, le acomodé un poquito, le dije que me diera parte de esa canción, le metí corazón y se pusieron mamones”.

Con estas palabras Christian Nodal se mantiene en el foco de la polémica pues hace unas semanas había desarrollado declaraciones polémicas sobre Belinda, su ya ex pareja, así como sobre su ex suegra luego de que terminara su relación con la cantante en febrero.