Christian Nodal y Belinda derramaron miel en las redes sociales, después de que el intérprete de Adiós Amor dedicó una bellísima canción a su prometida.

Esta es la canción que Christian Nodal dedicó a Belinda. (VIDEO).mp4

Se trata del tema Quiéreme Así del rapero Nanpa Básico, mismo que ha adquirido gran popularidad por sus románticas rimas.

“Quiéreme así, aunque a veces no encaje porque me visto raro y tengo muchos tatuajes. Quiéreme rapper y quiéreme siempre. Por favor pregunta, que nadie te cuente. Muchos me odian mami, así es la gente”, subraya un fragmento del tema.

La canción estuvo acompañada de un retrato nunca antes visto de Christian Nodal y la estrella pop, quienes juntaron sus manos para lograr una foto blanco y negro que se llevó las palmas.

Una vez más, los artistas confirmaron que son la pareja más dulce y tierna de la farándula.

No es la primera vez que los artistas se dedican tiernos detalles, pues tiran la casa por la ventana en cada uno de sus aniversarios.

Por si fuera poco, la española recibió un costoso anillo de compromiso por parte del sonorense, quien cerró un restaurante en España para sorprender a Belinda con una elegante pedida de mano.

Belinda y Christian Nodal se llevan un 10 en la noche de Halloween

El pasado 31 de octubre, Belinda y Christian Nodal sorprendieron a sus fanáticos con aterradores disfraces para celebrar Halloween.

La pareja se caracterizó como el señor y la señora Frankenstein, atuendos que se llevaron las palmas en la noche más escalofriante del año.

“Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo”, escribió la intérprete de Amor a primera vista debajo de una galería de fotos.

