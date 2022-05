Estos fueron los hábitos que Nodal modificó tras su ruptura de Belinda.

Christian Nodal visitó Guatemala y parece que tiene nueva conquista.

Luego de haber llegado a Honduras de la mano de una joven de nombre Mariana García, a quien ya conocía desde hace tiempo, pues en el 2020 mientras grababa La Voz junto a Belinda, ella fue la modelo del video del tema Amor Tóxico, Christian Nodal condicionó a la prensa de Guatemala a no preguntarle nada de su vida personal.

En conferencia de prensa previa al concierto que ofreció en ese país, los reporteros se quedaron con ganas de ahondar en su nueva relación, aunque lo que sí pudieron saber es que además de cambiar de pareja, Nodal está intentando cambiar diversos hábitos en su vida, desde la comida hasta los vicios y excesos.

“La verdad es que estoy cuidándome. Me estoy tratando bien porque había durado varios días sin dormir y no me gustaba eso. Estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol un poquito... cuando tomo es para disfrutar el momento con las personas, pero en la fiesta no tanto. No tanta fiesta porque me voy a acabar”, declaró.

Christian Nodal se niega a hablar de Belinda

Y sobre su nuevo tema Vivo en el 6, dijo que se trata de un homenaje a la influencia musical de Vicente Fernández.

“A mí lo que me gusta de esta canción es que trae lo que nos dejó Don Vicente: la música ranchera clásica, pero con letra muy freca”, dijo.

Y ofreció una adelanto de la canción que está próxima a lanzar, pero negó que tenga que ver con su rompimiento con Belinda.

“Las canciones son solamente canciones, no necesariamente tienen que retratar lo que se está pasando por la vida. Yo estoy muy feliz”, concluyó.

Por cierto que durante el concierto, Christian dio un mal paso en el escenario, lo que le provocó una ligera lesión en el tobillo. Para calmar a su fanaticada, el cantante compartió un mensaje en sus redes sociales.

