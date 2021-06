Christian Nodal reacciona al nuevo tatuaje de Lupillo Rivera.

La historia entre Lupillo Rivera, Belinda y Christian Nodal continúa sumando capítulos. Y es que los artistas no dejan de sumar noticias a cada paso que dan, mismas que los fanáticos esperan siempre ansiosos.

Esta semana hubo de todo: desde los rumores de embarazo de Belinda hasta el tatuaje con la cara de ella que se tapó Lupillo, para dejar atrás una historia de su vida que había dejado grabada en su piel.

¡Christian Nodal se presentó anoche en Monterrey y habló con la prensa sobre los rumores del embarazo con Belinda y si ya tiene fecha para su boda! 🙌🎉❤️🤠🎤📺 #EsJuevesDe #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/3fxsPhjPoV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 17, 2021

El recuento del famoso y polémico tatuaje de Lupillo Rivera

Mientras que Nodal se encarga de desmentir los rumores sobre su paternidad en la previa de un concierto, Belinda se mantiene en silencio al respecto.

En tanto, Lupillo mostró con un video cómo se tapó el tatuaje de la cara de la estrella pop que tenía en su brazo, para dar vuelta la página de una historia de su vida que ya decidió cerrar.

Ahora, Nodal fue consultado por la prensa sobre su opinión de cómo le quedó el tatuaje tapado a Lupillo, antes de un concierto en Monterrey.

“Pues no sé, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo”, comenzó Christian sorprendido por la pregunta. Y continuó: “Pues a mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo. Espero que este señor también esté feliz”.

Así Christian Nodal tuvo buenos deseos para Lupillo, luego de que este decidiera hacerse un enorme nuevo tatuaje para taparse el otro que tenía de la futura esposa del intérprete de regional mexicano.