Christian Nodal responde si será padre por primera vez junto a Belinda.

Los rumores sobre el embarazo de Belinda se convirtieron en la portada de todos los medios de comunicación.

Los videos donde la estrella pop supuestamente no brindó en el cumpleaños de la hermana de su futuro esposo, Christian Nodal, y apareció tocándose el vientre como si estuviera en la dulce espera, llevaron a los seguidores de ambos cantantes a especular con esta noticia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Ahora, previo a un concierto en la ciudad de Monterrey, el cantante respondió a estos rumores con el humor que lo caracteriza.

¡Por primera vez, Christian Nodal habla de su posible embarazo con Belinda! 😱🤰🤠



¡Entérate de todos los detalles este jueves en #VLA a las 8:55 AM por @aztecauno! 📺 pic.twitter.com/R1sqeGuOW0 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 17, 2021

Fue nuestro reportero Gabo Cuevas quien consultó a Christian Nodal sobre este tema. “¿Vas a ser papá?, le preguntó. El artista respondió: “Voy a ser papá muy pronto con un nuevo disco que va a salir muy, muy pronto”.

Te puede interesar: El VIDEO que confirmaría que Belinda y Nodal esperan a su primer hijo.

“Yo no lo tengo bien planeado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado, somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas”, aclaró el cantante sobre la posibilidad de convertirse en padre junto a Belinda.

Por ahora, los artistas celebran su compromiso y esperan la fecha de su boda, y por lo que respondió Christian, parece que el bebé todavía tendrá que esperar un poco más para agrandar la familia.

También te puede interesar: Belinda dice no estar embarazada, después se arrepiente y elimina mensaje.