Señalan a Belinda como la culpable de problemas en la familia Rivera.

El cantante Lupillo Rivera compartió en video cómo se cubrió el famoso tatuaje que tenía en su brazo con la cara de Belinda, su expareja.

Sin embargo, esto surgió en medio de problemas familiares, y parece que la causante es nada más y nada menos que la artista de origen español.

La familia Rivera está en el ojo de la tormenta y la pelea de todos contra todos parece no parar. Tanto es así que, los hermanos Lupillo y Juan Rivera, sostienen una acalorada pelea en las redes sociales.

Aunque Lupillo y Juan eran muy unidos, ahora se sabe gracias al menor de los Rivera, que la causante de la pelea entre hermanos es Belinda.

¿Por qué Belinda es la culpable del distanciamiento de los Rivera?

Todo se debe a que cuando Belinda anunció su noviazgo con Christian Nodal, Lupillo se vio tan afectado por la noticia que no quiso dar más entrevistas. Esto habría causado graves problemas con los patrocinadores de los artistas, pues las entrevistas ya estaban pautadas y era una falta de respeto con los fans no hacerlas.

Juan le habría dicho a Lupillo que las entrevistas tenían que hacerse, que Lupillo tenía que hacerse cargo si había cometido un error con Belinda pero que no podían faltar a sus compromisos por ello. Así fue como se ocasionó el cortocircuito entre hermanos.

“Mi carnal quería dejar de hacer entrevistas, yo le dije: ‘carnal nosotros tenemos un compromiso, tenemos que dar las entrevistas, tenemos que dar la cara, si tu cometiste el error con esta mujer (Belinda) eso es rollo tuyo, yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal’, pues ya no quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso”, señaló Juan para el programa Chisme No Like.

