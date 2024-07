¿Se escondió de Cazzu? Christian Nodal habría cancelado su concierto en Argentina

Se ha escrito un nuevo capítulo de la reciente, controvertida, intensa y mediática, relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Y es que el cantante de regional mexicano ha cancelado un concierto en Argentina, el país que vio nacer a Cazzu. ¿Por qué canceló? Te lo contamos.

Luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaran el pasado miércoles 24 de julio, la feliz pareja fue vista en las paradisiacas playas de Los Cabos celebrando su sagrada unión matrimonial. Al parecer, todo es miel sobre hojuelas entre los recién casados, pero la polémica no termina de ‘soltarlos'.

¿Cuándo era el concierto de Christian Nodal en Argentina?

Todo estaba planeado para que Christian Nodal hiciera su primera presentación en Argentina el próximo miércoles 14 de agosto, pero no será así. ¿Habrá cancelado para darle atención a su esposa Ángela Aguilar?

¿Christian Nodal tomó vacaciones por su boda con Ángela Aguilar?

Si bien es común que los recién casados hagan una pausa en su agenda laboral para celebrar su matrimonio, Christian Nodal nos mostró (al menos en redes sociales) que él volvería pronto al trabajo. El cantante de 25 años publicó en una historia de Instagram que sí se presentaría este sábado 3 de agosto en Mazatlán. Por lo que todo apunta a que continuaría con su calendario de trabajo de manera habitual. ¿Qué pasó con su concierto en Argentina?

¿Christian Nodal canceló su concierto en Argentina?

El próximo miércoles 14 de agosto, Christian Nodal se presentaría por primera vez en Argentina, pero varios medios reportan que el concierto se habría cancelado. El esposo de Ángela Aguilar se presentaría en el Movistar Arena Argentina, pero en el sitio ya no está disponible el evento. Aunque dicha cancelación no se ha hecho oficial, usuarios en redes sociales aseguran que no habrá show.

¿Por qué canceló Christian Nodal su concierto en Argentina?

Si el río suena es porque agua lleva. Aunque por el momento no hay una pronunciación oficial sobre la cancelación del concierto de Christian Nodal en Argentina, sí habría argumentos para pensar que no sucederá el show. En redes sociales circulan varias teorías, pero dos de ellas suenan con más fuerza. La primera teoría apunta a que Christian Nodal decidió cancelar para pasar más tiempo celebrando su matrimonio con Ángela Aguilar, pero su presentación de Mazatlán podría derrumbar dicho argumento.

La segunda teoría señala que, tras haber dejado a Cazzu y a su hija Inti para casarse con Ángela Aguilar, el fandom de la ‘Reina del Trap’, ya no quiere a Christian Nodal. Lo hicieron evidente luego de que inundaran un posteo del Movistar Arena de Argentina, anunciando la fecha, con comentarios poco cordiales para el exponente mexicano. Por lo que, al parecer, el ‘boicot’ convocado por el fandom de Cazzu el pasado Junio, habría surtido efecto.