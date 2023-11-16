Christian Nodal y Cazzu acaparan cámaras en el Latin Grammy en Sevilla

En su visita a Sevilla, España, para ser parte de la celebración del Grammy Latino 2023, Christian Nodal y Cazzu, acapararon los reflectores a su llegada al hotel donde se hospedan, pues sus seguidores ya los esperaban para saludarlos y lograr una foto con ellos.

¿Cómo fue la llegada de la famosa pareja al hotel en Sevilla?

La pareja, regresaba de la entrega de reconocimiento como Persona del Año a Laura Pausini, en cuya alfombra roja derramaron miel. Primero, fueron los papás del cantante, Cristy Nodal y Jaime González, quienes bajaron de su vehículo para ingresar al hotel, sin dar declaraciones y rodeados de un séquito de seguridad.

¡Cazzu y Nodal encienden la noche tras homenaje a Laura Pausini!

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Segundos después, fue la pareja del momento, la que descendió de una camioneta en medio de seguidores, elementos de seguridad y por supuesto, la cámara de Ventaneando.

No obstante en nuestro acercamiento con Cazzu y Nodal, ninguno respondió a nuestras preguntas sobre su participación en el Grammy Latino 2023, y como están viviendo los primeros meses de su paternidad.

Acto seguido, ambos ingresaron al hotel, donde se detuvieron a saludar a algunas personas en las escaleras, para después cambiar a la recepción y desaparecer de nuestra lente.

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