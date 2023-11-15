Conferencia de La Caravana del Rock terminó abruptamente por furia de Enrique Guzmán

Con más de seis décadas de trayectoria, Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Roberto Jordán, Los Hermanos Carrión, Los Teen Tops, Los Apson, Los Locos del Ritmo, se reencontrarán en La Caravana del Rock, este viernes en el Auditorio Nacional, por lo cual ofrecieron una conferencia de prensa que sin embargo, terminó abruptamente debido a una pregunta que provocó el enojo del cantante.

Esta fue sobre el rumor de que existe un video que supuestamente lo involucra con una menor de edad.

Te puede interesar: Captamos a Luis Miguel y Paloma Cuevas muy enamorados en Monterrey

Déjame contestarte a ti, ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía, la conoces, la has visto?, la pregunta es ¿Tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoce? Yo no y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una chiquita, me encanta

Previo al incómodo momento, Enrique Guzmán, incluso había bromeado con Angélica María, por la caída que esta sufrió en su última presentación en el mismo recinto.

¿No te vas a caer el día de hoy?

No, sí ya ensayé dos caídas, la del viernes y va a estar padre

Por su parte, César Costa y otros de los ahí presentes, hablaron de lo que significa este concierto.

Recordar a través de canciones, canciones que han tocado las fibras sensibles de mucha gente

¿Harían una colaboración con Peso Pluma?

Y fueron tajantes al ser cuestionados si les gustaría realizar alguna colaboración con exponentes del momento como Peso Pluma.

No, definitivamente no

De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí

Y ante el insulto que Peso Pluma lanzó a la prensa en su reciente presentación en el Foro Sol, César Costa fue enfático en la importancia que la prensa tiene en la vida de un artista.

También te puede interesar: Los Tigres del Norte descartan haber rechazado trabajar con Alicia Villarreal

Básico, es la única manera de difundir, de dar a conocer algo, es a través de ustedes, sin la menor duda