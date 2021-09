Coach de vida de Chicharito envía polémico mensaje sobre Christian Nodal.

Diego Dreyfus, el coach de vida de Javier “Chicharito” Hernández, dio un contundente mensaje acerca de la postura de Christian Nodal, quien decidió no hacer duetos con algunos artistas y por ello los internautas lo tacharon de “arrogante” y “soberbio”.

El experto recientemente usó su cuenta oficial de Instagram para publicar un polémico video en torno a ese tema, provocando múltiples reacciones de los cibernautas.

“¿Se le subió a Christian Nodal?¿Se le habrá subido a Nodal o te estás proyectando? Ve este video y etiqueta a ese amigo que criticaste sin realmente conocerlo. Te vas a morir”, escribió Dreyfus para promocionar el nuevo episodio de su podcast.

En su discurso defendió la postura del prometido de Belinda por decidir con quiénes trabajar. Y es que Nodal ha dicho que nunca realizaría un dueto con Danna Paola, Grupo Firme, el rapero Alemán, Becky G y Natanael Cano.

Según el famoso coach, esta actitud no es “soberbia”, solo es parte del crecimiento que el cantautor de regional mexicano ha creado a lo largo de su breve, pero exitosa carrera.

“Desde ese lugar de creador, totalmente responsable, en amor propio, decides con quién cantar y con quién no. Si a todo México le parece arrogante, a mí me parece que todo México tiene una baja autoestima entonces”, dijo Dreyfus.

Te puede interesar: ¿Cuál es el estado de salud de Lolita Ayala? La periodista lo aclara.

Christian Nodal “no intercambiaría energía con cualquiera”

Dreyfus dijo que Nodal tiene derecho a decidir con cuál persona va a intercambiar energía, pues algunos tienen una frecuencia más baja que podría dañar a quien la tiene más alta.

“Qué triste que en Latinoamérica no entendamos que crecer implica renunciar a algunas cosas, algunas personas y a algunas energías (...) Si tú crees que soy mamón contigo, no tienes idea de cómo me he tratado a mí mismo. No permito que media idea pendeja me aparezca en la mente”, insistió.

También podría interesarte: Camila Fernández rompe en llanto al hablar de la salud de Vicente Fernández.